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Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков
Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков - 13.10.2026, ПРАЙМ
Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков на дорогах. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:14+0300
2026-10-13T14:14+0300
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
челябинск
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874185603.jpg?1791890075
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков на дорогах. Глава государства во вторник встретился в Кремле с министром транспорта Андреем Никитиным. Глава Минтранса рассказал Путину, что беспилотные грузовики сегодня ездят не только по трассе Москва - Санкт-Петербург, но и по М-12 "Восток". Грузовики преодолевают около 2 тысяч километров и доезжают до Челябинска. "Плюс тогда по вашему поручению мы до Астаны проехали. Он через границу прошел и поехал уже по казахстанским дорогам. Так что в принципе технология работает", - сказал Никитин. "Очень хорошо", - отметил Путин.
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бизнес, россия, москва, санкт-петербург, челябинск, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Челябинск, Владимир Путин
14:14 13.10.2026
 

Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков на дорогах.
Глава государства во вторник встретился в Кремле с министром транспорта Андреем Никитиным. Глава Минтранса рассказал Путину, что беспилотные грузовики сегодня ездят не только по трассе Москва - Санкт-Петербург, но и по М-12 "Восток". Грузовики преодолевают около 2 тысяч километров и доезжают до Челябинска.
"Плюс тогда по вашему поручению мы до Астаны проехали. Он через границу прошел и поехал уже по казахстанским дорогам. Так что в принципе технология работает", - сказал Никитин.
"Очень хорошо", - отметил Путин.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЧелябинскВладимир Путин
 
 
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