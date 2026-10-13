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Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков
Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков - 13.10.2026, ПРАЙМ
Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков
Президент России Владимир Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков на дорогах. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:14+0300
2026-10-13T14:14+0300
2026-10-13T14:14+0300
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санкт-петербург
челябинск
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков на дорогах.
Глава государства во вторник встретился в Кремле с министром транспорта Андреем Никитиным. Глава Минтранса рассказал Путину, что беспилотные грузовики сегодня ездят не только по трассе Москва - Санкт-Петербург, но и по М-12 "Восток". Грузовики преодолевают около 2 тысяч километров и доезжают до Челябинска.
"Плюс тогда по вашему поручению мы до Астаны проехали. Он через границу прошел и поехал уже по казахстанским дорогам. Так что в принципе технология работает", - сказал Никитин.
"Очень хорошо", - отметил Путин.
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков на дорогах.
Глава государства во вторник встретился в Кремле с министром транспорта Андреем Никитиным. Глава Минтранса рассказал Путину, что беспилотные грузовики сегодня ездят не только по трассе Москва - Санкт-Петербург, но и по М-12 "Восток". Грузовики преодолевают около 2 тысяч километров и доезжают до Челябинска.
"Плюс тогда по вашему поручению мы до Астаны проехали. Он через границу прошел и поехал уже по казахстанским дорогам. Так что в принципе технология работает", - сказал Никитин.
"Очень хорошо", - отметил Путин.