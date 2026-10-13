https://1prime.ru/20261013/putin-874185603.html

Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков

Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков - 13.10.2026, ПРАЙМ

Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков на дорогах. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:14+0300

2026-10-13T14:14+0300

2026-10-13T14:14+0300

бизнес

россия

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санкт-петербург

челябинск

владимир путин

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин высоко оценил работу беспилотных грузовиков на дорогах. Глава государства во вторник встретился в Кремле с министром транспорта Андреем Никитиным. Глава Минтранса рассказал Путину, что беспилотные грузовики сегодня ездят не только по трассе Москва - Санкт-Петербург, но и по М-12 "Восток". Грузовики преодолевают около 2 тысяч километров и доезжают до Челябинска. "Плюс тогда по вашему поручению мы до Астаны проехали. Он через границу прошел и поехал уже по казахстанским дорогам. Так что в принципе технология работает", - сказал Никитин. "Очень хорошо", - отметил Путин.

москва

санкт-петербург

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