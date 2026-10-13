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Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке
Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке - 13.10.2026, ПРАЙМ
Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке
Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке, заявили РИА Новости в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Саратов". | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T16:32+0300
2026-10-13T16:32+0300
2026-10-13T16:32+0300
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - ПРАЙМ. Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке, заявили РИА Новости в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Саратов". Ранее в компании сообщили, что во вторник в Белинском районе Пензенской области на участке магистрального газопровода "Петровск - Елец" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. "Нитка "Петровск- Елец" - она не экспортная", - сказала собеседница агентства. Газопровод "Петровск - Елец" является частью магистрального газопровода "Средняя Азия - Центр". Как сообщается на сайте компании, трансконтинентальная система газопроводов "Средняя Азия - Центр" была введена в эксплуатацию в 1960-годы.
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газ, россия, газпром
Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке
"Газпром трансгаз Саратов": разрыв газопровода под Пензой произошел не на экспортной ветке
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 окт - ПРАЙМ. Разрыв газопровода в Пензенской области произошел не на экспортной ветке, заявили РИА Новости в пресс-службе компании "Газпром трансгаз Саратов".
Ранее в компании сообщили, что во вторник в Белинском районе Пензенской области на участке магистрального газопровода "Петровск - Елец" произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет.
"Нитка "Петровск- Елец" - она не экспортная", - сказала собеседница агентства.
Газопровод "Петровск - Елец" является частью магистрального газопровода "Средняя Азия - Центр". Как сообщается на сайте компании, трансконтинентальная система газопроводов "Средняя Азия - Центр" была введена в эксплуатацию в 1960-годы.