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Международные резервы Украины с 1 января по 1 октября сократились на 17,8%

Международные резервы Украины с 1 января по 1 октября сократились на 17,8% - 13.10.2026, ПРАЙМ

Международные резервы Украины с 1 января по 1 октября сократились на 17,8%

Международные резервы Украины с 1 января по 1 октября сократились на 10,19 миллиарда долларов, или на 17,8%, следует из данных украинского нацбанка, которые... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T03:56+0300

2026-10-13T03:56+0300

2026-10-13T03:56+0300

финансы

украина

запад

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Международные резервы Украины с 1 января по 1 октября сократились на 10,19 миллиарда долларов, или на 17,8%, следует из данных украинского нацбанка, которые проанализировало РИА Новости. "Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2026 года по предварительным данным составили 47 101,8 миллиона долларов США", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте национального банка Украины. При этом, по информации национального банка Украины, 1 января 2026 года международные резервы страны составляли 57,292 миллиарда долларов. Таким образом, за девять месяцев украинские международные резервы сократились на 10,19 миллиарда долларов, или на 17,8%. Международные (золотовалютные) резервы - это высоколиквидные активы в иностранной валюте и золоте, принадлежащие государству. Международные резервы Украины отражены в балансе национального банка страны и находятся под его управлением. На фоне сокращения золотовалютных резервов на Украине растет государственный долг. По информации украинского нацбанка, госдолг страны по итогам августа достиг 215,55 миллиарда долларов. Только за один месяц задолженность Украины выросла на 1,37 миллиарда долларов. По оценке министерства финансов Украины, государственный долг страны к концу этого года достигнет 10,15 триллиона гривен, или 226 миллиардов долларов. Проект государственного бюджета Украины на 2027 год предполагает дефицит в 37 миллиардов долларов и рост госдолга вплоть до 276 миллиардов долларов. Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.

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финансы, украина, запад