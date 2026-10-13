https://1prime.ru/20261013/roskongress-874172527.html

НАТО и ее союзники формируют единый оборонный конвейер

НАТО и ее союзники формируют единый оборонный конвейер - 13.10.2026, ПРАЙМ

НАТО и ее союзники формируют единый оборонный конвейер

Страны НАТО и их союзники формируют единый, географически распределенный оборонный конвейер, говорится в докладе фонда "Росконгресс" "Масштабируемость и... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T08:56+0300

2026-10-13T08:56+0300

2026-10-13T08:56+0300

россия

общество

нато

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874172527.jpg?1791870980

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Страны НАТО и их союзники формируют единый, географически распределенный оборонный конвейер, говорится в докладе фонда "Росконгресс" "Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников", имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Одним из ключевых элементов адаптации западного ВПК к современным и перспективным военным конфликтам становится дополнение традиционного экспорта готового вооружения и военной техники моделью распределенного производства", - говорится в докладе. Этот процесс выражается в массовой передаче технологий, открытии совместных предприятий и выдаче лицензий на локализацию производства наступательного и оборонительного оружия на территории государств-союзников, поясняется в документе. Отход от технологического протекционизма направлен на расширение промышленной базы государств-членов НАТО и их союзников, а также дублирование производственных мощностей путем встраивания партнеров в цепочки выпуска конкретных образцов вооружения, военной техники или их компонентов, говорится в докладе. "Как результат, происходит формирование единого, географически распределенного и более устойчивого к внешним воздействиям оборонного конвейера государств-членов НАТО и их союзников", - подчеркивается в документе.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , нато