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НАТО и ее союзники формируют единый оборонный конвейер - 13.10.2026, ПРАЙМ
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НАТО и ее союзники формируют единый оборонный конвейер
НАТО и ее союзники формируют единый оборонный конвейер - 13.10.2026, ПРАЙМ
НАТО и ее союзники формируют единый оборонный конвейер
Страны НАТО и их союзники формируют единый, географически распределенный оборонный конвейер, говорится в докладе фонда "Росконгресс" "Масштабируемость и... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:56+0300
2026-10-13T08:56+0300
россия
общество
нато
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Страны НАТО и их союзники формируют единый, географически распределенный оборонный конвейер, говорится в докладе фонда "Росконгресс" "Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников", имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Одним из ключевых элементов адаптации западного ВПК к современным и перспективным военным конфликтам становится дополнение традиционного экспорта готового вооружения и военной техники моделью распределенного производства", - говорится в докладе. Этот процесс выражается в массовой передаче технологий, открытии совместных предприятий и выдаче лицензий на локализацию производства наступательного и оборонительного оружия на территории государств-союзников, поясняется в документе. Отход от технологического протекционизма направлен на расширение промышленной базы государств-членов НАТО и их союзников, а также дублирование производственных мощностей путем встраивания партнеров в цепочки выпуска конкретных образцов вооружения, военной техники или их компонентов, говорится в докладе. "Как результат, происходит формирование единого, географически распределенного и более устойчивого к внешним воздействиям оборонного конвейера государств-членов НАТО и их союзников", - подчеркивается в документе.
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россия, общество , нато
РОССИЯ, Общество , НАТО
08:56 13.10.2026
 
НАТО и ее союзники формируют единый оборонный конвейер

"Росконгресс": НАТО формирует единый, географически распределенный оборонный конвейер

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Страны НАТО и их союзники формируют единый, географически распределенный оборонный конвейер, говорится в докладе фонда "Росконгресс" "Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Одним из ключевых элементов адаптации западного ВПК к современным и перспективным военным конфликтам становится дополнение традиционного экспорта готового вооружения и военной техники моделью распределенного производства", - говорится в докладе.
Этот процесс выражается в массовой передаче технологий, открытии совместных предприятий и выдаче лицензий на локализацию производства наступательного и оборонительного оружия на территории государств-союзников, поясняется в документе.
Отход от технологического протекционизма направлен на расширение промышленной базы государств-членов НАТО и их союзников, а также дублирование производственных мощностей путем встраивания партнеров в цепочки выпуска конкретных образцов вооружения, военной техники или их компонентов, говорится в докладе.
"Как результат, происходит формирование единого, географически распределенного и более устойчивого к внешним воздействиям оборонного конвейера государств-членов НАТО и их союзников", - подчеркивается в документе.
 
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