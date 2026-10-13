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Россия увеличит число рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Россия увеличит число рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам
Россия увеличит число рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам - 13.10.2026, ПРАЙМ
Россия увеличит число рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам
Россия планирует увеличить число рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам, количество рейсов может вырасти вдвое, сообщает газета "Известия". | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T00:32+0300
2026-10-13T00:32+0300
туризм
бизнес
россия
москва
аэрофлот
уральские авиалинии
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить число рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам, количество рейсов может вырасти вдвое, сообщает газета "Известия". "К новогодним праздникам Россия увеличит число рейсов на Мальдивы, сообщили "Известиям" в Минтрансе. К "Аэрофлоту", который сейчас в основном перевозит пассажиров, добавятся новые авиакомпании. Количество рейсов может вырасти вдвое - почти до двух десятков в неделю", - пишет газета. Как отмечается, авиакомпания "Азур Эйр" с конца октября 2026 планирует начинать полеты по маршруту Москва - Мале, а также, сейчас на маршрут планируют выйти такие перевозчики как "Уральские авиалинии" и "S7". Сроки запуска пока не определены. По мнению вице-президента АТОР, гендиректора Space Travel Артура Мурадянта, для островного государства такой поток туристов сможет послужить существенному увеличению доходов страны, но это не гарантирует пассажирам снижение цен на авиабилеты, прямой рейс будет обходиться дороже стыковочного.
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40
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туризм, бизнес, россия, москва, аэрофлот, уральские авиалинии, s7
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Аэрофлот, Уральские авиалинии, S7
00:32 13.10.2026
 
Россия увеличит число рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам

"Известия": Россия планирует увеличить число рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить число рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам, количество рейсов может вырасти вдвое, сообщает газета "Известия".
"К новогодним праздникам Россия увеличит число рейсов на Мальдивы, сообщили "Известиям" в Минтрансе. К "Аэрофлоту", который сейчас в основном перевозит пассажиров, добавятся новые авиакомпании. Количество рейсов может вырасти вдвое - почти до двух десятков в неделю", - пишет газета.
Как отмечается, авиакомпания "Азур Эйр" с конца октября 2026 планирует начинать полеты по маршруту Москва - Мале, а также, сейчас на маршрут планируют выйти такие перевозчики как "Уральские авиалинии" и "S7". Сроки запуска пока не определены.
По мнению вице-президента АТОР, гендиректора Space Travel Артура Мурадянта, для островного государства такой поток туристов сможет послужить существенному увеличению доходов страны, но это не гарантирует пассажирам снижение цен на авиабилеты, прямой рейс будет обходиться дороже стыковочного.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМОСКВААэрофлотУральские авиалинииS7
 
 
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