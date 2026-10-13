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Россия увеличит число рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам

Россия увеличит число рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам - 13.10.2026, ПРАЙМ

Россия увеличит число рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам

Россия планирует увеличить число рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам, количество рейсов может вырасти вдвое, сообщает газета "Известия". | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T00:32+0300

2026-10-13T00:32+0300

2026-10-13T00:32+0300

туризм

бизнес

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москва

аэрофлот

уральские авиалинии

s7

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить число рейсов на Мальдивы к новогодним праздникам, количество рейсов может вырасти вдвое, сообщает газета "Известия". "К новогодним праздникам Россия увеличит число рейсов на Мальдивы, сообщили "Известиям" в Минтрансе. К "Аэрофлоту", который сейчас в основном перевозит пассажиров, добавятся новые авиакомпании. Количество рейсов может вырасти вдвое - почти до двух десятков в неделю", - пишет газета. Как отмечается, авиакомпания "Азур Эйр" с конца октября 2026 планирует начинать полеты по маршруту Москва - Мале, а также, сейчас на маршрут планируют выйти такие перевозчики как "Уральские авиалинии" и "S7". Сроки запуска пока не определены. По мнению вице-президента АТОР, гендиректора Space Travel Артура Мурадянта, для островного государства такой поток туристов сможет послужить существенному увеличению доходов страны, но это не гарантирует пассажирам снижение цен на авиабилеты, прямой рейс будет обходиться дороже стыковочного.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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туризм, бизнес, россия, москва, аэрофлот, уральские авиалинии, s7