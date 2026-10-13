https://1prime.ru/20261013/rossija-874168055.html
В России разработали ГОСТ на пюре из печеных и вареных овощей
В России разработали ГОСТ на пюре из печеных и вареных овощей - 13.10.2026, ПРАЙМ
В России разработали ГОСТ на пюре из печеных и вареных овощей
Новый ГОСТ на пюре из печеных и вареных овощей разработали в России, он начнет действовать с 1 июля 2027 года, следует из материалов Росстандарта, с которыми... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T00:38+0300
2026-10-13T00:38+0300
2026-10-13T00:38+0300
россия
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на пюре из печеных и вареных овощей разработали в России, он начнет действовать с 1 июля 2027 года, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости.
Согласно стандарту "Пюре и пасты из печеных и вареных овощей", эта продукция подразделяется на несколько видов в зависимости от использованных овощей.
Так, продукция может изготавливаться из баклажанов, перцев, а также перцев и томатной пасты. Пюре должно быть однородной массы от полужидкой до более густой консистенции. Допускаются единичные включения семян и частиц кожицы. В свою очередь паста представляет из себя густую однородную массы мажущей консистенции.
Цвет таких консервов зависит от овощей, из которых готовится продукт. Так, пасты и пюре из баклажанов должны быть светло-коричневыми, из перцев - оливковыми, красными или желтыми, а смеси из перцев и томатной пасты - красные с коричневым оттенком.
При хранении консервы должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.
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россия
В России разработали ГОСТ на пюре из печеных и вареных овощей
В России разработали новый ГОСТ на пюре из печеных и вареных овощей
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Новый ГОСТ на пюре из печеных и вареных овощей разработали в России, он начнет действовать с 1 июля 2027 года, следует из материалов Росстандарта, с которыми ознакомились РИА Новости.
Согласно стандарту "Пюре и пасты из печеных и вареных овощей", эта продукция подразделяется на несколько видов в зависимости от использованных овощей.
Так, продукция может изготавливаться из баклажанов, перцев, а также перцев и томатной пасты. Пюре должно быть однородной массы от полужидкой до более густой консистенции. Допускаются единичные включения семян и частиц кожицы. В свою очередь паста представляет из себя густую однородную массы мажущей консистенции.
Цвет таких консервов зависит от овощей, из которых готовится продукт. Так, пасты и пюре из баклажанов должны быть светло-коричневыми, из перцев - оливковыми, красными или желтыми, а смеси из перцев и томатной пасты - красные с коричневым оттенком.
При хранении консервы должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей.