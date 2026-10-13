https://1prime.ru/20261013/rossija-874169453.html

Производство зерна в России на 72,7% превысило потребление

Производство зерна в России на 72,7% превысило потребление - 13.10.2026, ПРАЙМ

Производство зерна в России на 72,7% превысило потребление

Производство зерна в России в прошлом году на 72,7% превысило уровень потребления, притом что в 2024 году профицит составлял 52,4%, следует из данных Росстата,... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T05:18+0300

2026-10-13T05:18+0300

2026-10-13T08:32+0300

сельское хозяйство

лнр

херсонская область

минсельхоз

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Производство зерна в России в прошлом году на 72,7% превысило уровень потребления, притом что в 2024 году профицит составлял 52,4%, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. Как сообщали ранее в Минсельхозе, в 2025 году в России был собран третий в истории урожай зерна, обновлены рекорды по зернобобовым, сое и рапсу. Максимальный уровень самообеспечения зерном в России был достигнут в 2022 году и составил 191,4%. В 2023 году показатель снизился до 173,5%, в 2024 году - до 152,4%, а в прошлом году - вырос до 172,7%. Согласно данным статистики, уровень самообеспечения зерном в 47 регионах страны в прошлом году превысил 100%. При этом в двух субъектах он был выше 400%: в Карачаево-Черкесской республике (465,9%) и в Ставропольском крае (419,6%). Данные не учитывают информацию по Донецкой Народной Республике ( ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.

лнр

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сельское хозяйство, лнр, херсонская область, минсельхоз