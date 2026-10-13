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Производство зерна в России на 72,7% превысило потребление - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Производство зерна в России на 72,7% превысило потребление
Производство зерна в России на 72,7% превысило потребление - 13.10.2026, ПРАЙМ
Производство зерна в России на 72,7% превысило потребление
Производство зерна в России в прошлом году на 72,7% превысило уровень потребления, притом что в 2024 году профицит составлял 52,4%, следует из данных Росстата,... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T05:18+0300
2026-10-13T08:32+0300
сельское хозяйство
лнр
херсонская область
минсельхоз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874169453.jpg?1791869550
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Производство зерна в России в прошлом году на 72,7% превысило уровень потребления, притом что в 2024 году профицит составлял 52,4%, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости. Как сообщали ранее в Минсельхозе, в 2025 году в России был собран третий в истории урожай зерна, обновлены рекорды по зернобобовым, сое и рапсу. Максимальный уровень самообеспечения зерном в России был достигнут в 2022 году и составил 191,4%. В 2023 году показатель снизился до 173,5%, в 2024 году - до 152,4%, а в прошлом году - вырос до 172,7%. Согласно данным статистики, уровень самообеспечения зерном в 47 регионах страны в прошлом году превысил 100%. При этом в двух субъектах он был выше 400%: в Карачаево-Черкесской республике (465,9%) и в Ставропольском крае (419,6%). Данные не учитывают информацию по Донецкой Народной Республике ( ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
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сельское хозяйство, лнр, херсонская область, минсельхоз
Сельское хозяйство, ЛНР, Херсонская область, Минсельхоз
05:18 13.10.2026 (обновлено: 08:32 13.10.2026)
 
Производство зерна в России на 72,7% превысило потребление

Профицит зерна в России составил 72,7%, в 47 регионах самообеспечение выше 100%

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Производство зерна в России в прошлом году на 72,7% превысило уровень потребления, притом что в 2024 году профицит составлял 52,4%, следует из данных Росстата, которые изучило РИА Новости.
Как сообщали ранее в Минсельхозе, в 2025 году в России был собран третий в истории урожай зерна, обновлены рекорды по зернобобовым, сое и рапсу.
Максимальный уровень самообеспечения зерном в России был достигнут в 2022 году и составил 191,4%. В 2023 году показатель снизился до 173,5%, в 2024 году - до 152,4%, а в прошлом году - вырос до 172,7%.
Согласно данным статистики, уровень самообеспечения зерном в 47 регионах страны в прошлом году превысил 100%. При этом в двух субъектах он был выше 400%: в Карачаево-Черкесской республике (465,9%) и в Ставропольском крае (419,6%).
Данные не учитывают информацию по Донецкой Народной Республике ( ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областям.
 
Сельское хозяйствоЛНРХерсонская областьМинсельхоз
 
 
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