https://1prime.ru/20261013/rossija-874169962.html

"Авито Подработка": спрос на работников кухни в России вырос в 2,3 раза

"Авито Подработка": спрос на работников кухни в России вырос в 2,3 раза - 13.10.2026, ПРАЙМ

"Авито Подработка": спрос на работников кухни в России вырос в 2,3 раза

Спрос на работников кухни в России в третьем квартале 2026 года вырос почти в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, работодатели... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T06:18+0300

2026-10-13T06:18+0300

2026-10-13T06:18+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Спрос на работников кухни в России в третьем квартале 2026 года вырос почти в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, работодатели предлагают сотрудникам в среднем 5,5 тысячи рублей за смену, рассказали РИА Новости в "Авито Подработке". "Аналитики "Авито Подработки" выяснили, каких исполнителей активнее всего искали на подработку в третьем квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами по динамике стали работники кухни - их искали почти в 2,3 раза (+127%) чаще, чем годом ранее, а исполнители могли рассчитывать в среднем на 5500 рублей за смену", - говорится в исследовании. Также в 2,3 раза вырос спрос на упаковщиков, им работодатели предлагают почти 7,6 тысячи рублей. Продавцов стали искать на подработку в 2,2 раза чаще. В среднем в третьем квартале им были готовы платить 4,7 тысячи рублей за смену. "Заказчики не только чаще предлагали подработку, но и повышали вознаграждения за смену. Больше всего средние предлагаемые вознаграждения выросли у промоутеров - на 55% за год, до 3132 рублей за смену. У работников кухни прирост составил 42%, до 5500 рублей, а у работников торгового зала - 37%, до 3804 рублей за смену", - отмечается в исследовании. Со стороны исполнителей наиболее заметный рост отмечался у курьеров - на 53%, упаковщиков - на 32%, а также у сборщиков мебели - 18%.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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