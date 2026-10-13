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Россия предложила Китаю активнее инвестировать в объекты турбизнеса - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Россия предложила Китаю активнее инвестировать в объекты турбизнеса
Россия предложила Китаю активнее инвестировать в объекты турбизнеса - 13.10.2026, ПРАЙМ
Россия предложила Китаю активнее инвестировать в объекты турбизнеса
Россия предлагает Китаю более активно инвестировать в объекты турбизнеса на российской территории, заявил председатель российской части Российско-Китайского... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:58+0300
2026-10-13T12:58+0300
бизнес
россия
китай
пекин
борис титов
аркадий новиков
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ПЕКИН, 13 окт - ПРАЙМ. Россия предлагает Китаю более активно инвестировать в объекты турбизнеса на российской территории, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов по итогам встречи делегации РККДМР с руководством китайской государственной туристической компании Beijing Tourism Group в Пекине. "Beijing Tourism Group – это крупный государственный конгломерат, который владеет и управляет множеством предприятий в разных сферах: гостиницы, рестораны, турагентства, пассажирские перевозки, торговля, индустрия развлечений", - сказал он. "В том числе и пекинским рестораном "Москва", который был построен более 70 лет назад советскими архитекторами и до сих пор служит для китайцев главным символом нашей кулинарии. Мы сделали предложение о более тесной интеграции на его базе с российскими рестораторами, в частности, с холдингом Аркадия Новикова", - добавил Титов. По его словам, сегодня основная аудитория "Москвы" - люди, которые еще застали СССР, и, чтобы завлечь на русскую кухню молодежь, надо будет подойти к делу креативно. "У Новикова в этом деле большой опыт, и Аркадий уже сегодня пригласил китайских коллег на стажировку в свои московские рестораны", - заметил Титов. "Другая часть нашего делового общения касалась перспектив более тесных контактов между Beijing Tourism Group и нашей госкорпорацией "Туризм.РФ". Коллеги из "Туризм.РФ" вышли с предложением к китайским коллегам инвестировать в российские объекты гостеприимства, совместно управлять уже существующими сетями. И в целом наращивать поток организованного туризма в обе стороны", - сказал Титов. "Мы рассчитываем, что благодаря совместной работе организованный поток туристов из Китая за год удастся удвоить", - подчеркнул он.
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бизнес, россия, китай, пекин, борис титов, аркадий новиков
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Пекин, Борис Титов, Аркадий Новиков
12:58 13.10.2026
 
Россия предложила Китаю активнее инвестировать в объекты турбизнеса

РККДМР: Россия предлагает Китаю более активно инвестировать в объекты турбизнеса

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ПЕКИН, 13 окт - ПРАЙМ. Россия предлагает Китаю более активно инвестировать в объекты турбизнеса на российской территории, заявил председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов по итогам встречи делегации РККДМР с руководством китайской государственной туристической компании Beijing Tourism Group в Пекине.
"Beijing Tourism Group – это крупный государственный конгломерат, который владеет и управляет множеством предприятий в разных сферах: гостиницы, рестораны, турагентства, пассажирские перевозки, торговля, индустрия развлечений", - сказал он.
"В том числе и пекинским рестораном "Москва", который был построен более 70 лет назад советскими архитекторами и до сих пор служит для китайцев главным символом нашей кулинарии. Мы сделали предложение о более тесной интеграции на его базе с российскими рестораторами, в частности, с холдингом Аркадия Новикова", - добавил Титов.
По его словам, сегодня основная аудитория "Москвы" - люди, которые еще застали СССР, и, чтобы завлечь на русскую кухню молодежь, надо будет подойти к делу креативно. "У Новикова в этом деле большой опыт, и Аркадий уже сегодня пригласил китайских коллег на стажировку в свои московские рестораны", - заметил Титов.
"Другая часть нашего делового общения касалась перспектив более тесных контактов между Beijing Tourism Group и нашей госкорпорацией "Туризм.РФ". Коллеги из "Туризм.РФ" вышли с предложением к китайским коллегам инвестировать в российские объекты гостеприимства, совместно управлять уже существующими сетями. И в целом наращивать поток организованного туризма в обе стороны", - сказал Титов.
"Мы рассчитываем, что благодаря совместной работе организованный поток туристов из Китая за год удастся удвоить", - подчеркнул он.
 
БизнесРОССИЯКИТАЙПекинБорис ТитовАркадий Новиков
 
 
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