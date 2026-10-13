https://1prime.ru/20261013/rossija-874192818.html
Россия заинтересована в участии в закупочных процедурах ВБ, заявил Оверчук
Россия заинтересована в участии в закупочных процедурах ВБ, заявил Оверчук - 13.10.2026, ПРАЙМ
Россия заинтересована в участии в закупочных процедурах ВБ, заявил Оверчук
Россия подтвердила свою заинтересованность в участии российских компаний в закупочных процедурах Всемирного банка и выступила за недискриминационный и... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:43+0300
2026-10-13T15:43+0300
2026-10-13T15:44+0300
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бангкок
алексей оверчук
всемирный банк
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БАНГКОК, 13 окт - ПРАЙМ. Россия подтвердила свою заинтересованность в участии российских компаний в закупочных процедурах Всемирного банка и выступила за недискриминационный и неполитизированный подход по отношению к ним, заявил зампред правительства РФ, управляющий от страны в Международном банке реконструкции и развития Алексей Оверчук. Российская делегация во главе с Оверчуком принимает участие в мероприятиях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября. "Мы подтвердили нашу заинтересованность в том, чтобы российские компании участвовали в закупочных процедурах Всемирного банка, и здесь мы выступаем за недискриминационный и неполитизированный подход в отношении российских компаний", - сказал замглавы правительства РФ. Он добавил, что делегация РФ провела в Бангкоке соответствующие встречи с руководством Всемирного банка, на которых подняла этот вопрос.
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россия, финансы, таиланд, бангкок, алексей оверчук, всемирный банк
РОССИЯ, Финансы, ТАИЛАНД, БАНГКОК, Алексей Оверчук, Всемирный банк
Россия заинтересована в участии в закупочных процедурах ВБ, заявил Оверчук
Оверчук: Россия подтвердила интерес в участии в закупочных процедурах Всемирного банка
БАНГКОК, 13 окт - ПРАЙМ. Россия подтвердила свою заинтересованность в участии российских компаний в закупочных процедурах Всемирного банка и выступила за недискриминационный и неполитизированный подход по отношению к ним, заявил зампред правительства РФ, управляющий от страны в Международном банке реконструкции и развития Алексей Оверчук.
Российская делегация во главе с Оверчуком принимает участие в мероприятиях Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые проходят в столице Таиланда 12-18 октября.
"Мы подтвердили нашу заинтересованность в том, чтобы российские компании участвовали в закупочных процедурах Всемирного банка, и здесь мы выступаем за недискриминационный и неполитизированный подход в отношении российских компаний", - сказал замглавы правительства РФ.
Он добавил, что делегация РФ провела в Бангкоке соответствующие встречи с руководством Всемирного банка, на которых подняла этот вопрос.