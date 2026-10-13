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Россия считает важным наращивание партнерства на площадке ФАО - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Россия считает важным наращивание партнерства на площадке ФАО
Россия считает важным наращивание партнерства на площадке ФАО - 13.10.2026, ПРАЙМ
Россия считает важным наращивание партнерства на площадке ФАО
Россия считает важным наращивание на площадке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) равноправного и взаимовыгодного многостороннего... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T23:07+0300
2026-10-13T23:07+0300
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фао
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия считает важным наращивание на площадке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) равноправного и взаимовыгодного многостороннего партнерства в целях укрепления глобальной продовольственной безопасности, сообщает МИД РФ. Замглавы МИД РФ Александр Алимов и генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй провели встречу на полях Всемирного продовольственного форума в Риме. "С российской стороны акцентирована важность наращивания на площадке ФАО равноправного и взаимовыгодного многостороннего партнерства в целях укрепления глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте подчеркнута недопустимость политизации работы Организации государствами мирового меньшинства. Россия остается ответственным партнером ФАО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Кроме того, стороны провели обман обмен мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки дня в области устойчивого аграрного развития и реформенным инициативам ФАО. Стороны предметно обсудили различные направления двустороннего сотрудничества с ФАО, в том числе совместную проектную деятельность в развивающихся странах и на Евразийском пространстве, добавили в МИД.
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россия, мировая экономика, рим, фао, мид, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, Рим, ФАО, МИД, МИД РФ
23:07 13.10.2026
 
Россия считает важным наращивание партнерства на площадке ФАО

МИД: Россия считает важным наращивание на площадке ФАО равноправного партнерства

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россия считает важным наращивание на площадке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) равноправного и взаимовыгодного многостороннего партнерства в целях укрепления глобальной продовольственной безопасности, сообщает МИД РФ.
Замглавы МИД РФ Александр Алимов и генеральный директор ФАО Цюй Дунъюй провели встречу на полях Всемирного продовольственного форума в Риме.
"С российской стороны акцентирована важность наращивания на площадке ФАО равноправного и взаимовыгодного многостороннего партнерства в целях укрепления глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте подчеркнута недопустимость политизации работы Организации государствами мирового меньшинства. Россия остается ответственным партнером ФАО", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Кроме того, стороны провели обман обмен мнениями по широкому кругу вопросов международной повестки дня в области устойчивого аграрного развития и реформенным инициативам ФАО.
Стороны предметно обсудили различные направления двустороннего сотрудничества с ФАО, в том числе совместную проектную деятельность в развивающихся странах и на Евразийском пространстве, добавили в МИД.
 
РОССИЯМировая экономикаРимФАОМИДМИД РФ
 
 
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