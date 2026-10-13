https://1prime.ru/20261013/rossijane-874168629.html

Россияне назвали лучшие города для карьеры

Россияне назвали лучшие города для карьеры - 13.10.2026, ПРАЙМ

Россияне назвали лучшие города для карьеры

Россияне считают Москву, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Екатеринбург лучшими городами для построения успешной карьеры, показало исследование SuperJob для РИА | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T02:17+0300

2026-10-13T02:17+0300

2026-10-13T02:17+0300

бизнес

россия

москва

казань

санкт-петербург

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874168629.jpg?1791847062

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россияне считают Москву, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Екатеринбург лучшими городами для построения успешной карьеры, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Первое место в рейтинге занимает Москва: 66% экономически активных москвичей считают столицу лучшим городом для карьерного роста и увеличения дохода. На втором месте - Казань и Санкт-Петербург (по 49% опрошенных)", - говорится в исследовании по результатам опроса 20,5 тысячи респондентов. Следом идут Тюмень (45%) и Екатеринбург (44%). В топ-7 вошли Краснодар (39%), Владивосток (38%), Набережные Челны (36%). Сложнее всего сейчас строить карьеру в Ульяновске: свой город считают подходящим для роста в должности и уровне дохода лишь 14% экономически активных жителей. В Волгограде и Липецке таких по 17%, в Тольятти - 19%, в Оренбурге - 20%. Женщины называют столицу лучшим городом для карьеры чаще мужчин (70% против 63% соответственно). Среди молодежи до 24 лет так считают 74%, среди 35–44-летних - 59%. Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей отвечают утвердительно немного чаще, чем те, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей (68% против 64%).

москва

казань

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, казань, санкт-петербург