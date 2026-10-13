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Россияне назвали лучшие города для карьеры - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Россияне назвали лучшие города для карьеры
Россияне назвали лучшие города для карьеры - 13.10.2026, ПРАЙМ
Россияне назвали лучшие города для карьеры
Россияне считают Москву, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Екатеринбург лучшими городами для построения успешной карьеры, показало исследование SuperJob для РИА | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T02:17+0300
2026-10-13T02:17+0300
бизнес
россия
москва
казань
санкт-петербург
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россияне считают Москву, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Екатеринбург лучшими городами для построения успешной карьеры, показало исследование SuperJob для РИА Новости. "Первое место в рейтинге занимает Москва: 66% экономически активных москвичей считают столицу лучшим городом для карьерного роста и увеличения дохода. На втором месте - Казань и Санкт-Петербург (по 49% опрошенных)", - говорится в исследовании по результатам опроса 20,5 тысячи респондентов. Следом идут Тюмень (45%) и Екатеринбург (44%). В топ-7 вошли Краснодар (39%), Владивосток (38%), Набережные Челны (36%). Сложнее всего сейчас строить карьеру в Ульяновске: свой город считают подходящим для роста в должности и уровне дохода лишь 14% экономически активных жителей. В Волгограде и Липецке таких по 17%, в Тольятти - 19%, в Оренбурге - 20%. Женщины называют столицу лучшим городом для карьеры чаще мужчин (70% против 63% соответственно). Среди молодежи до 24 лет так считают 74%, среди 35–44-летних - 59%. Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей отвечают утвердительно немного чаще, чем те, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей (68% против 64%).
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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бизнес, россия, москва, казань, санкт-петербург
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, КАЗАНЬ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
02:17 13.10.2026
 
Россияне назвали лучшие города для карьеры

SuperJob: россияне считают Москву лучшим городом для построения успешной карьеры

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россияне считают Москву, Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Екатеринбург лучшими городами для построения успешной карьеры, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Первое место в рейтинге занимает Москва: 66% экономически активных москвичей считают столицу лучшим городом для карьерного роста и увеличения дохода. На втором месте - Казань и Санкт-Петербург (по 49% опрошенных)", - говорится в исследовании по результатам опроса 20,5 тысячи респондентов.
Следом идут Тюмень (45%) и Екатеринбург (44%). В топ-7 вошли Краснодар (39%), Владивосток (38%), Набережные Челны (36%).
Сложнее всего сейчас строить карьеру в Ульяновске: свой город считают подходящим для роста в должности и уровне дохода лишь 14% экономически активных жителей. В Волгограде и Липецке таких по 17%, в Тольятти - 19%, в Оренбурге - 20%.
Женщины называют столицу лучшим городом для карьеры чаще мужчин (70% против 63% соответственно). Среди молодежи до 24 лет так считают 74%, среди 35–44-летних - 59%. Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей отвечают утвердительно немного чаще, чем те, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей (68% против 64%).
 
БизнесРОССИЯМОСКВАКАЗАНЬСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
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