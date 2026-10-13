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Россияне все чаще совмещают несколько видов занятости

Россияне все чаще совмещают несколько видов занятости - 13.10.2026, ПРАЙМ

Россияне все чаще совмещают несколько видов занятости

Россияне все чаще совмещают несколько видов занятости, оказывают услуги через цифровые платформы или одновременно развивают несколько профессиональных... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:23+0300

2026-10-13T14:23+0300

2026-10-13T14:23+0300

россия

бизнес

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россияне все чаще совмещают несколько видов занятости, оказывают услуги через цифровые платформы или одновременно развивают несколько профессиональных направлений, что стало новым трендом на рынке труда, следует из результатов исследования финансового университета при правительстве РФ, которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно данным аналитиков, цифровые платформы сделали рынок труда более гибким и открыли новые возможности для заработка. "Все больше людей совмещают несколько видов занятости, работают над отдельными проектами, оказывают услуги через цифровые платформы, переходят от одного заказчика к другому или одновременно развивают несколько профессиональных направлений", - говорится в исследовании. Уточняется, что гибкость в такой ситуации становится преимуществом, однако постоянная необходимость адаптироваться может одновременно создавать дополнительное психологическое напряжение. Большое количество ролей на рынке труда требует от человека много сил, а из-за смартфонов размываются границы между работой и личной жизнью. Кроме того, из-за неуверенности в объемах будущих заказов людям становится сложнее планировать карьеру на годы вперед. Все это может привести к отсутствию стабильности. Особую роль в этих процессах играет цифровизация. С одной стороны, цифровые технологии значительно расширили возможности граждан. Стало гораздо проще найти заказчика в другом городе, пройти онлайн-обучение, создать портфолио или получить дополнительную профессию. С другой стороны, цифровая среда заставляет человека постоянно презентовать себя рынку, контролировать отзывы, рейтинги и страницы в соцсетях. Согласно данным исследования, в сложившихся условиях важнейшим ресурсом становится способность человека самостоятельно перестраивать свою траекторию. Для этого необходимы развитые социальные связи и уверенность в том, что собственных знаний достаточно для действий в меняющихся обстоятельствах. "Таким образом, главное изменение современного рынка труда заключается, возможно, не в исчезновении стабильности, а в изменении ее источников", - говорится в исследовании. Если раньше устойчивость обеспечивалась организацией и фиксированным рабочим местом, то сегодня она складывается из личных компетенций человека, его репутации и умения адаптироваться к переменам. Материал подготовлен на основе исследования доцента кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Елены Камневой, завкафедрой психологии и развития человеческого капитала Марины Полевой и младшего научного сотрудника кафедры психологии и развития человеческого капитала Никиты Овчинникова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, бизнес