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Каждый третий россиянин не прерывает разговор с незнакомцем по телефону - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Каждый третий россиянин не прерывает разговор с незнакомцем по телефону
Каждый третий россиянин не прерывает разговор с незнакомцем по телефону - 13.10.2026, ПРАЙМ
Каждый третий россиянин не прерывает разговор с незнакомцем по телефону
Почти каждый третий россиянин не прерывает разговор с незнакомцем по телефону, даже если звонок вызывает у него подозрения, говорится в исследовании... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T02:47+0300
2026-10-13T02:47+0300
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874168802.jpg?1791848868
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Почти каждый третий россиянин не прерывает разговор с незнакомцем по телефону, даже если звонок вызывает у него подозрения, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Почти каждый третий опрошенный россиянин продолжает разговор с незнакомцем по телефону, даже если звонок кажется подозрительным. Чаще всего собеседники остаются на линии, чтобы понять, кто звонит и чего от них хотят", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено около трех тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. В качестве причины продолжения разговора 25% россиян указали, что они сначала выслушивают человека и только потом решают, продолжать разговор или нет. "В среднем же россияне разговаривают с подозрительными собеседниками по телефону 4 минуты и 32 секунды", - добавили аналитики. При этом если во время разговора собеседник просит назвать код из смс, данные карты или другую платежную информацию, 83% респондентов сразу прекращают разговор. Остальные 11% сначала задают дополнительные вопросы, чтобы проверить собеседника, а 6% продолжают беседу, если звонящий называет знакомую им организацию или знает некоторые личные данные, уточняется в исследовании. Опрос также показал, что 62% россиян стараются сразу завершить разговор, если звонок поступает с незнакомого номера и собеседник представляется сотрудником банка, госорганизации или другой компании.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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общество
Общество
02:47 13.10.2026
 
Каждый третий россиянин не прерывает разговор с незнакомцем по телефону

"Выберу.ру": почти каждый третий россиянин не прерывает разговор с незнакомцем по телефону

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Почти каждый третий россиянин не прерывает разговор с незнакомцем по телефону, даже если звонок вызывает у него подозрения, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Почти каждый третий опрошенный россиянин продолжает разговор с незнакомцем по телефону, даже если звонок кажется подозрительным. Чаще всего собеседники остаются на линии, чтобы понять, кто звонит и чего от них хотят", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено около трех тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет.
В качестве причины продолжения разговора 25% россиян указали, что они сначала выслушивают человека и только потом решают, продолжать разговор или нет. "В среднем же россияне разговаривают с подозрительными собеседниками по телефону 4 минуты и 32 секунды", - добавили аналитики.
При этом если во время разговора собеседник просит назвать код из смс, данные карты или другую платежную информацию, 83% респондентов сразу прекращают разговор. Остальные 11% сначала задают дополнительные вопросы, чтобы проверить собеседника, а 6% продолжают беседу, если звонящий называет знакомую им организацию или знает некоторые личные данные, уточняется в исследовании.
Опрос также показал, что 62% россиян стараются сразу завершить разговор, если звонок поступает с незнакомого номера и собеседник представляется сотрудником банка, госорганизации или другой компании.
 
Общество
 
 
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