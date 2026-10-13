https://1prime.ru/20261013/rossijanin-874168802.html

Каждый третий россиянин не прерывает разговор с незнакомцем по телефону

Каждый третий россиянин не прерывает разговор с незнакомцем по телефону - 13.10.2026, ПРАЙМ

Каждый третий россиянин не прерывает разговор с незнакомцем по телефону

Почти каждый третий россиянин не прерывает разговор с незнакомцем по телефону, даже если звонок вызывает у него подозрения, говорится в исследовании... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T02:47+0300

2026-10-13T02:47+0300

2026-10-13T02:47+0300

общество

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874168802.jpg?1791848868

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Почти каждый третий россиянин не прерывает разговор с незнакомцем по телефону, даже если звонок вызывает у него подозрения, говорится в исследовании "Выберу.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Почти каждый третий опрошенный россиянин продолжает разговор с незнакомцем по телефону, даже если звонок кажется подозрительным. Чаще всего собеседники остаются на линии, чтобы понять, кто звонит и чего от них хотят", - говорится в исследовании, в рамках которого было опрошено около трех тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. В качестве причины продолжения разговора 25% россиян указали, что они сначала выслушивают человека и только потом решают, продолжать разговор или нет. "В среднем же россияне разговаривают с подозрительными собеседниками по телефону 4 минуты и 32 секунды", - добавили аналитики. При этом если во время разговора собеседник просит назвать код из смс, данные карты или другую платежную информацию, 83% респондентов сразу прекращают разговор. Остальные 11% сначала задают дополнительные вопросы, чтобы проверить собеседника, а 6% продолжают беседу, если звонящий называет знакомую им организацию или знает некоторые личные данные, уточняется в исследовании. Опрос также показал, что 62% россиян стараются сразу завершить разговор, если звонок поступает с незнакомого номера и собеседник представляется сотрудником банка, госорганизации или другой компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество