https://1prime.ru/20261013/rossiya-874189754.html
Путин и президент ОАЭ обсудили договоренности России и США по дизтопливу
Путин и президент ОАЭ обсудили договоренности России и США по дизтопливу - 13.10.2026, ПРАЙМ
Путин и президент ОАЭ обсудили договоренности России и США по дизтопливу
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:57+0300
2026-10-13T14:57+0300
2026-10-13T15:02+0300
россия
сша
оаэ
владимир путин
дональд трамп
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874189754.jpg?1791892949
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива, сообщает пресс-служба Кремля. "При обмене мнениями по международной повестке дня затронуты договоренности, достигнутые по итогам телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива", - говорится в сообщении.
сша
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, оаэ, владимир путин, дональд трамп
РОССИЯ, США, ОАЭ, Владимир Путин, Дональд Трамп
Путин и президент ОАЭ обсудили договоренности России и США по дизтопливу
Путин и президент ОАЭ обсудили по телефону договоренности России и США по дизтопливу