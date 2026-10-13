https://1prime.ru/20261013/rossiya-874189754.html

Путин и президент ОАЭ обсудили договоренности России и США по дизтопливу

Путин и президент ОАЭ обсудили договоренности России и США по дизтопливу - 13.10.2026, ПРАЙМ

Путин и президент ОАЭ обсудили договоренности России и США по дизтопливу

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:57+0300

2026-10-13T14:57+0300

2026-10-13T15:02+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону договоренности, достигнутые с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива, сообщает пресс-служба Кремля. "При обмене мнениями по международной повестке дня затронуты договоренности, достигнутые по итогам телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом относительно поставок российского дизельного топлива", - говорится в сообщении.

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россия, сша, оаэ, владимир путин, дональд трамп