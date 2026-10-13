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Росстандарт утвердил требования к полуфабрикатам из фруктов и овощей - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Росстандарт утвердил требования к полуфабрикатам из фруктов и овощей
Росстандарт утвердил требования к полуфабрикатам из фруктов и овощей - 13.10.2026, ПРАЙМ
Росстандарт утвердил требования к полуфабрикатам из фруктов и овощей
Росстандарт утвердил ГОСТ, устанавливающий требования к полуфабрикатам из фруктов и овощей, который вступит в силу 1 июля 2027 года, следует из документа... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:00+0300
2026-10-13T08:00+0300
бизнес
росстандарт
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил ГОСТ, устанавливающий требования к полуфабрикатам из фруктов и овощей, который вступит в силу 1 июля 2027 года, следует из документа Росстандарта, с которым ознакомились РИА Новости. Стандарт регламентирует фруктовые и овощные полуфабрикаты, произведенные из целых, измельченных или протертых плодов и/или овощей, изготовленные по утвержденной технологии. Отмечается, что в состав такой продукции может входить сахар, пищевые добавки и другие ингредиенты, такая продукция предназначена для дальнейшего использования в пищевой промышленности. Документ определяет общие технические требования к данной категории товаров, включая параметры внешнего вида, консистенции, вкуса, запаха и цвета, а также устанавливает нормы к сырью, пищевым добавкам и ароматизаторам. Кроме того, Росстандарт утвердил ГОСТ на пюре и пасты из печеных и вареных овощей, который вступит в силу 1 июля 2027 года. Этот стандарт касается консервов в виде пюре и пасты из печеных или вареных овощей, сделанных из свежих или предварительно заготовленных целых овощей с добавлением соли. Такая продукция должна быть расфасована в потребительскую упаковку, герметично укупорена и простерилизована либо законсервирована асептическим способом.
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бизнес, росстандарт
Бизнес, Росстандарт
08:00 13.10.2026
 
Росстандарт утвердил требования к полуфабрикатам из фруктов и овощей

Росстандарт утвердил ГОСТ, устанавливающий требования к полуфабрикатам из фруктов и овощей

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Росстандарт утвердил ГОСТ, устанавливающий требования к полуфабрикатам из фруктов и овощей, который вступит в силу 1 июля 2027 года, следует из документа Росстандарта, с которым ознакомились РИА Новости.
Стандарт регламентирует фруктовые и овощные полуфабрикаты, произведенные из целых, измельченных или протертых плодов и/или овощей, изготовленные по утвержденной технологии. Отмечается, что в состав такой продукции может входить сахар, пищевые добавки и другие ингредиенты, такая продукция предназначена для дальнейшего использования в пищевой промышленности.
Документ определяет общие технические требования к данной категории товаров, включая параметры внешнего вида, консистенции, вкуса, запаха и цвета, а также устанавливает нормы к сырью, пищевым добавкам и ароматизаторам.
Кроме того, Росстандарт утвердил ГОСТ на пюре и пасты из печеных и вареных овощей, который вступит в силу 1 июля 2027 года. Этот стандарт касается консервов в виде пюре и пасты из печеных или вареных овощей, сделанных из свежих или предварительно заготовленных целых овощей с добавлением соли. Такая продукция должна быть расфасована в потребительскую упаковку, герметично укупорена и простерилизована либо законсервирована асептическим способом.
 
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