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РСТ: беспорядки на Маврикии не затронули туристические районы

РСТ: беспорядки на Маврикии не затронули туристические районы - 13.10.2026, ПРАЙМ

РСТ: беспорядки на Маврикии не затронули туристические районы

Беспорядки на Маврикии не затронули туристические районы, отели продолжают нормально работать, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T12:46+0300

2026-10-13T12:46+0300

2026-10-13T12:46+0300

туризм

бизнес

маврикий

российский союз туриндустрии

рст

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Беспорядки на Маврикии не затронули туристические районы, отели продолжают нормально работать, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Как сообщили ранее местные СМИ, в ночь на вторник в разных частях Маврикия прошли массовые беспорядки. Дипломатические представительства рекомендовали воздержаться от поездок на автомобиле без крайней необходимости, избегать мест массового скопления людей и по возможности объезжать районы в центральной и западной частях острова. "Туристические районы Маврикия не пострадали в результате ночных беспорядков. Российские туристы, по информации принимающих компаний, находятся в безопасности, отели и туристические офисы продолжают работать в штатном режиме", - говорится в сообщении союза. "По информации наших принимающих партнеров, туристы находятся в безопасности. Некоторые экскурсии утром действительно пришлось отменить: проводились мероприятия по расчистке дорог и проверке безопасности, из-за чего часть сотрудников не смогла вовремя добраться до рабочих мест", - сообщил эксперт РСТ Андрей Подколзин. По его словам, в настоящее время обстановка стабилизировалась. "Мы постоянно отслеживаем обстановку. Туристические офисы работают в штатном режиме, экскурсионные программы возобновлены, в отелях спокойно", - отметил эксперт.

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туризм, бизнес, маврикий, российский союз туриндустрии, рст