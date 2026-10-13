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"Русгидро" провело в сентябре около 130 операций в цифровых рублях

"Русгидро" провело в сентябре около 130 операций в цифровых рублях - 13.10.2026, ПРАЙМ

"Русгидро" провело в сентябре около 130 операций в цифровых рублях

"Русгидро" провело в сентябре около 130 операций в цифровых рублях с физическими и юридическими лицами на сумму более 565 миллионов рублей, сообщила компания. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T09:28+0300

2026-10-13T09:28+0300

2026-10-13T09:28+0300

россия

москва

камчатка

хабаровский край

русгидро

банк россии

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Москва, 13 окт - ПРАЙМ. "Русгидро" провело в сентябре около 130 операций в цифровых рублях с физическими и юридическими лицами на сумму более 565 миллионов рублей, сообщила компания. "На платформе Банка России компании группы "Русгидро" успешно провели около 130 операций в цифровых рублях с физическими и юридическими лицами на общую сумму более 565 миллионов рублей. Счета в цифровых рублях открыты у "Русгидро" и десяти дочерних компаний энергохолдинга", - говорится в сообщении. Внедрили оплату в новой форме национальной валюты гарантирующие поставщики: Дальневосточная энергетическая компания, "Красноярскэнергосбыт", Рязанская энергосбытовая компания, а также Дальневосточная генерирующая компания, Дальневосточная распределительная сетевая компания, "Магаданэнерго", Южные электрические сети Камчатки, "Теплоэнергосервис", "Якутскэнерго". Оплатить их услуги цифровыми рублями могут жители Хабаровского края, Еврейской автономной области, Якутии, Красноярского края, Амурской, Рязанской и других областей, уточнили в компании. Первые тестовые платежи в цифровых рублях были осуществлены еще в мае - на сумму 3,2 миллиона рублей. "С 1 сентября 2026 года на этапе массового внедрения цифрового рубля в России "Русгидро" и компании энергохолдинга подтвердили готовность работать с цифровым рублем, принимать платежи у населения и производить расчеты между юридическими лицами", - добавляется в сообщении. Цифровой рубль - это еще одна форма нацвалюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Его использование добровольно, а все операции для граждан совершенно бесплатны. Как сообщала ранее заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова, количество открытых счетов в цифровом рубле за первый месяц запуска - сентябрь - достигло 220 тысяч.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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