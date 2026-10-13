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Российско-китайский мессенджер "Молния" появился в RuStore

Российско-китайский мессенджер "Молния" появился в RuStore - 13.10.2026, ПРАЙМ

Российско-китайский мессенджер "Молния" появился в RuStore

Российско-китайский мессенджер "Молния" стал доступен в магазине приложений RuStore, заметил корреспондент РИА Новости. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T22:07+0300

2026-10-13T22:07+0300

2026-10-13T22:09+0300

технологии

россия

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российско-китайский мессенджер "Молния" стал доступен в магазине приложений RuStore, заметил корреспондент РИА Новости. Как отмечается в описании приложения, цифровая платформа "Молния" - это мессенджер, социальная сеть и лента коротких видео. Приложение платное и стоит 750 рублей. Платформу уже скачали более тысячи человек. На сайте компании также отмечается, что приложение уже доступно для пользователей Android, но скоро появится и для iOS. "Общайтесь с близкими по видео, создавайте группы до 10 000 участников и обменивайтесь файлами любого формата", - говорится в описании приложения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия