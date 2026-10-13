https://1prime.ru/20261013/rustore-874204679.html
Российско-китайский мессенджер "Молния" появился в RuStore
Российско-китайский мессенджер "Молния" появился в RuStore - 13.10.2026, ПРАЙМ
Российско-китайский мессенджер "Молния" появился в RuStore
Российско-китайский мессенджер "Молния" стал доступен в магазине приложений RuStore, заметил корреспондент РИА Новости. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T22:07+0300
2026-10-13T22:07+0300
2026-10-13T22:09+0300
технологии
россия
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российско-китайский мессенджер "Молния" стал доступен в магазине приложений RuStore, заметил корреспондент РИА Новости. Как отмечается в описании приложения, цифровая платформа "Молния" - это мессенджер, социальная сеть и лента коротких видео. Приложение платное и стоит 750 рублей. Платформу уже скачали более тысячи человек. На сайте компании также отмечается, что приложение уже доступно для пользователей Android, но скоро появится и для iOS. "Общайтесь с близкими по видео, создавайте группы до 10 000 участников и обменивайтесь файлами любого формата", - говорится в описании приложения.
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технологии, россия
Российско-китайский мессенджер "Молния" появился в RuStore
Российско-китайский мессенджер "Молния" стал доступен в магазине приложений RuStore
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российско-китайский мессенджер "Молния" стал доступен в магазине приложений RuStore, заметил корреспондент РИА Новости.
Как отмечается в описании приложения, цифровая платформа "Молния" - это мессенджер, социальная сеть и лента коротких видео.
Приложение платное и стоит 750 рублей. Платформу уже скачали более тысячи человек.
На сайте компании также отмечается, что приложение уже доступно для пользователей Android, но скоро появится и для iOS.
"Общайтесь с близкими по видео, создавайте группы до 10 000 участников и обменивайтесь файлами любого формата", - говорится в описании приложения.