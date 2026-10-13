https://1prime.ru/20261013/ryanair-874194374.html
Подававший сигнал бедствия самолет Ryanair совершил посадку в Дублине
Подававший сигнал бедствия самолет Ryanair совершил посадку в Дублине - 13.10.2026, ПРАЙМ
Подававший сигнал бедствия самолет Ryanair совершил посадку в Дублине
Самолет авиакомпании Ryanair, подававший сигнал бедствия во время перелета из Рима в Дублин, совершил посадку в столице Ирландии, следует из полетных данных,... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T15:58+0300
2026-10-13T15:58+0300
2026-10-13T15:58+0300
бизнес
рим
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874194374.jpg?1791896307
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Ryanair, подававший сигнал бедствия во время перелета из Рима в Дублин, совершил посадку в столице Ирландии, следует из полетных данных, изученных РИА Новости.
Борт вылетел из Рима в Дублин в 12.52 мск, после чего передал аварийный код Squawk 7700.
Согласно полетным данным, самолет совершил посадку в международном аэропорту Дублина в 15.36 мск.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
рим
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рим
Подававший сигнал бедствия самолет Ryanair совершил посадку в Дублине
Самолет Ryanair, подававший сигнал бедствия, совершил посадку в Дублине
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Ryanair, подававший сигнал бедствия во время перелета из Рима в Дублин, совершил посадку в столице Ирландии, следует из полетных данных, изученных РИА Новости.
Борт вылетел из Рима в Дублин в 12.52 мск, после чего передал аварийный код Squawk 7700.
Согласно полетным данным, самолет совершил посадку в международном аэропорту Дублина в 15.36 мск.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.