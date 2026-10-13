https://1prime.ru/20261013/ryanair-874194374.html

Подававший сигнал бедствия самолет Ryanair совершил посадку в Дублине

Подававший сигнал бедствия самолет Ryanair совершил посадку в Дублине - 13.10.2026, ПРАЙМ

Подававший сигнал бедствия самолет Ryanair совершил посадку в Дублине

Самолет авиакомпании Ryanair, подававший сигнал бедствия во время перелета из Рима в Дублин, совершил посадку в столице Ирландии, следует из полетных данных,... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:58+0300

2026-10-13T15:58+0300

2026-10-13T15:58+0300

бизнес

рим

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874194374.jpg?1791896307

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Ryanair, подававший сигнал бедствия во время перелета из Рима в Дублин, совершил посадку в столице Ирландии, следует из полетных данных, изученных РИА Новости. Борт вылетел из Рима в Дублин в 12.52 мск, после чего передал аварийный код Squawk 7700. Согласно полетным данным, самолет совершил посадку в международном аэропорту Дублина в 15.36 мск. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

рим

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рим