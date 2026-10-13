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Рынок акций РФ незначительно снижается на фоне дивидендных отсечек
Рынок акций РФ незначительно снижается на фоне дивидендных отсечек - 13.10.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ незначительно снижается на фоне дивидендных отсечек
Российский рынок акций незначительно снижается во вторник на фоне дивидендных отсечек ряда компаний, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T10:14+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается во вторник на фоне дивидендных отсечек ряда компаний, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 9.52 мск понижается на 0,24% относительно предыдущего закрытия - до 2388,07 пункта.
В лидерах роста - акции "Ренессанса" (+3,15 %), "Озона" (+2,22 %), "Новабев" (+1,78 %), "ВУШ Холдинга" (+1,77 %), "Ростелекома" (+1,73 %).
В лидерах снижения - акции "Газпром нефти" (−6,09 %), "Татнефти" (обыкновенные акции снижаются на 4,20%, префы - на 4,07%), "Роснефти" (−1,68 %), "Юнипро" (−0,95 %).
"В ближайшей торговой сессии необходимо учитывать дивидендные отсечки: понедельник, 12 октября, был последним днем для покупки акций с правом на получение дивидендов "Газпром нефти" и "Татнефти". Переход к торгам без дивидендов создаст техническое давление на бумаги и индекс. Наш базовый сценарий — консолидация индекса Мосбиржи в районе 2400 пунктов с попытками закрепиться выше этого уровня", - рассказали аналитики "Цифра брокер".
"Сдержанная попытка отката российского рынка, предпринятая вчера, по нашему мнению, не меняет основной картины. В целом мы продолжаем смотреть на рынок с умеренным оптимизмом, ожидая попыток продолжения роста в направлении диапазона 2500 – 2600 пунктов, который может выступить целью волны роста, берущей начало в конце августа. При этом ближайшей поддержкой для рынка служит район 2350 – 2360 пунктов, из сопротивлений отмечаем район 2430 – 2450 пунктов – минимумы октября прошлого года", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
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рынок, торги, акции, богдан зварич, мосбиржа, газпром, газпром нефть
Рынок, Торги, Акции, Богдан Зварич, Мосбиржа, Газпром, Газпром нефть
Рынок акций РФ незначительно снижается на фоне дивидендных отсечек
Рынок акций РФ незначительно снижается на фоне дивидендных отсечек ряда компаний
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается во вторник на фоне дивидендных отсечек ряда компаний, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 9.52 мск понижается на 0,24% относительно предыдущего закрытия - до 2388,07 пункта.
В лидерах роста - акции "Ренессанса" (+3,15 %), "Озона" (+2,22 %), "Новабев" (+1,78 %), "ВУШ Холдинга" (+1,77 %), "Ростелекома" (+1,73 %).
В лидерах снижения - акции "Газпром нефти" (−6,09 %), "Татнефти" (обыкновенные акции снижаются на 4,20%, префы - на 4,07%), "Роснефти" (−1,68 %), "Юнипро" (−0,95 %).
"В ближайшей торговой сессии необходимо учитывать дивидендные отсечки: понедельник, 12 октября, был последним днем для покупки акций с правом на получение дивидендов "Газпром нефти" и "Татнефти". Переход к торгам без дивидендов создаст техническое давление на бумаги и индекс. Наш базовый сценарий — консолидация индекса Мосбиржи в районе 2400 пунктов с попытками закрепиться выше этого уровня", - рассказали аналитики "Цифра брокер".
"Сдержанная попытка отката российского рынка, предпринятая вчера, по нашему мнению, не меняет основной картины. В целом мы продолжаем смотреть на рынок с умеренным оптимизмом, ожидая попыток продолжения роста в направлении диапазона 2500 – 2600 пунктов, который может выступить целью волны роста, берущей начало в конце августа. При этом ближайшей поддержкой для рынка служит район 2350 – 2360 пунктов, из сопротивлений отмечаем район 2430 – 2450 пунктов – минимумы октября прошлого года", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.