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Рынок акций РФ незначительно снижается на фоне дивидендных отсечек

Рынок акций РФ незначительно снижается на фоне дивидендных отсечек - 13.10.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ незначительно снижается на фоне дивидендных отсечек

Российский рынок акций незначительно снижается во вторник на фоне дивидендных отсечек ряда компаний, следует из данных Московской биржи и комментариев... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T10:14+0300

2026-10-13T10:14+0300

2026-10-13T10:14+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается во вторник на фоне дивидендных отсечек ряда компаний, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 9.52 мск понижается на 0,24% относительно предыдущего закрытия - до 2388,07 пункта. В лидерах роста - акции "Ренессанса" (+3,15 %), "Озона" (+2,22 %), "Новабев" (+1,78 %), "ВУШ Холдинга" (+1,77 %), "Ростелекома" (+1,73 %). В лидерах снижения - акции "Газпром нефти" (−6,09 %), "Татнефти" (обыкновенные акции снижаются на 4,20%, префы - на 4,07%), "Роснефти" (−1,68 %), "Юнипро" (−0,95 %). "В ближайшей торговой сессии необходимо учитывать дивидендные отсечки: понедельник, 12 октября, был последним днем для покупки акций с правом на получение дивидендов "Газпром нефти" и "Татнефти". Переход к торгам без дивидендов создаст техническое давление на бумаги и индекс. Наш базовый сценарий — консолидация индекса Мосбиржи в районе 2400 пунктов с попытками закрепиться выше этого уровня", - рассказали аналитики "Цифра брокер". "Сдержанная попытка отката российского рынка, предпринятая вчера, по нашему мнению, не меняет основной картины. В целом мы продолжаем смотреть на рынок с умеренным оптимизмом, ожидая попыток продолжения роста в направлении диапазона 2500 – 2600 пунктов, который может выступить целью волны роста, берущей начало в конце августа. При этом ближайшей поддержкой для рынка служит район 2350 – 2360 пунктов, из сопротивлений отмечаем район 2430 – 2450 пунктов – минимумы октября прошлого года", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.

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рынок, торги, акции, богдан зварич, мосбиржа, газпром, газпром нефть