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Рынок на подъеме: аналитики оценили потенциал роста российских акций - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Рынок на подъеме: аналитики оценили потенциал роста российских акций
Рынок на подъеме: аналитики оценили потенциал роста российских акций - 13.10.2026, ПРАЙМ
Рынок на подъеме: аналитики оценили потенциал роста российских акций
Российский рынок акций по итогам основной сессии вторника ощутимо вырос вторую сессию подряд, закрепившись выше 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T19:59+0300
2026-10-13T19:59+0300
рынок
торги
россия
сша
антон силуанов
елена кожухова
мосбиржа
ртс
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии вторника ощутимо вырос вторую сессию подряд, закрепившись выше 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,04%, до 2418,82 пункта, долларовый РТС – на 1,10% - до 908,55 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок на подъеме Российский рынок акций в основные торги вторника уверенно повышался, развивая более чем 3-процентный рост понедельника. Он повторно протестировал психологически значимый уровень 2400 пунктов по индексу Мосбиржи и в итоге закрепился выше него. "Индекс Мосбиржи продолжил рост, подпитываемый геополитическим оптимизмом, связанным с договоренностями РФ и США по поставкам дизтоплива. Кроме того, сегодня глава Минфина Антона Силуанова заявил, что ведомство рассчитывает перевыполнить план по доходам на 2026 год", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подорожали бумаги АФК "Система" (+6,7%), "Северстали" (+6,1%), "Ростелекома" (+4,5%), НЛМК (+3,9%). Подешевели акции "Татнефти" (-2,6%), "Роснефти" (-0,5%). Стоимость нефти к 19.38 мск снижалась на 0,7% - до 105,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 102,3 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили рост и, очевидно, получали поддержку как от надежд на улучшение геополитического фона, так и от заявлений зампреда ЦБ РФ Заботкина о более низком росте цен в сентябре по сравнению с предыдущими двумя месяцами, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Следующее заседание ЦБ РФ пройдет 23 октября, а смягчение тона регулятора, безусловно, стало бы дополнительным позитивом для акций", - поясняет она. В среду на российском рынке в фокусе внимания будут публикации Росстата (недельный отчет по инфляции), считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "По индексу Мосбиржи сохраняется потенциал продвижения к 2450-2480 пунктам", - оценивает он.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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192
40
192
40
рынок, торги, россия, сша, антон силуанов, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Торги, РОССИЯ, США, Антон Силуанов, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
19:59 13.10.2026
 
Рынок на подъеме: аналитики оценили потенциал роста российских акций

Смирнов: по индексу Мосбиржи сохраняется потенциал продвижения к 2450-2480 пунктам

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии вторника ощутимо вырос вторую сессию подряд, закрепившись выше 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,04%, до 2418,82 пункта, долларовый РТС – на 1,10% - до 908,55 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Рынок на подъеме

Российский рынок акций в основные торги вторника уверенно повышался, развивая более чем 3-процентный рост понедельника. Он повторно протестировал психологически значимый уровень 2400 пунктов по индексу Мосбиржи и в итоге закрепился выше него.
"Индекс Мосбиржи продолжил рост, подпитываемый геополитическим оптимизмом, связанным с договоренностями РФ и США по поставкам дизтоплива. Кроме того, сегодня глава Минфина Антона Силуанова заявил, что ведомство рассчитывает перевыполнить план по доходам на 2026 год", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
В частности, подорожали бумаги АФК "Система" (+6,7%), "Северстали" (+6,1%), "Ростелекома" (+4,5%), НЛМК (+3,9%). Подешевели акции "Татнефти" (-2,6%), "Роснефти" (-0,5%).
Стоимость нефти к 19.38 мск снижалась на 0,7% - до 105,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 102,3 пункта.

Прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили рост и, очевидно, получали поддержку как от надежд на улучшение геополитического фона, так и от заявлений зампреда ЦБ РФ Заботкина о более низком росте цен в сентябре по сравнению с предыдущими двумя месяцами, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Следующее заседание ЦБ РФ пройдет 23 октября, а смягчение тона регулятора, безусловно, стало бы дополнительным позитивом для акций", - поясняет она.
В среду на российском рынке в фокусе внимания будут публикации Росстата (недельный отчет по инфляции), считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "По индексу Мосбиржи сохраняется потенциал продвижения к 2450-2480 пунктам", - оценивает он.
 
РынокТоргиРОССИЯСШААнтон СилуановЕлена КожуховаМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"
 
 
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