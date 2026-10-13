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Рынок на подъеме: аналитики оценили потенциал роста российских акций

Рынок на подъеме: аналитики оценили потенциал роста российских акций - 13.10.2026, ПРАЙМ

Рынок на подъеме: аналитики оценили потенциал роста российских акций

Российский рынок акций по итогам основной сессии вторника ощутимо вырос вторую сессию подряд, закрепившись выше 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T19:59+0300

2026-10-13T19:59+0300

2026-10-13T19:59+0300

рынок

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сша

антон силуанов

елена кожухова

мосбиржа

ртс

"бкс мир инвестиций"

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основной сессии вторника ощутимо вырос вторую сессию подряд, закрепившись выше 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,04%, до 2418,82 пункта, долларовый РТС – на 1,10% - до 908,55 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок на подъеме Российский рынок акций в основные торги вторника уверенно повышался, развивая более чем 3-процентный рост понедельника. Он повторно протестировал психологически значимый уровень 2400 пунктов по индексу Мосбиржи и в итоге закрепился выше него. "Индекс Мосбиржи продолжил рост, подпитываемый геополитическим оптимизмом, связанным с договоренностями РФ и США по поставкам дизтоплива. Кроме того, сегодня глава Минфина Антона Силуанова заявил, что ведомство рассчитывает перевыполнить план по доходам на 2026 год", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подорожали бумаги АФК "Система" (+6,7%), "Северстали" (+6,1%), "Ростелекома" (+4,5%), НЛМК (+3,9%). Подешевели акции "Татнефти" (-2,6%), "Роснефти" (-0,5%). Стоимость нефти к 19.38 мск снижалась на 0,7% - до 105,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 102,3 пункта. Прогнозы Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии ускорили рост и, очевидно, получали поддержку как от надежд на улучшение геополитического фона, так и от заявлений зампреда ЦБ РФ Заботкина о более низком росте цен в сентябре по сравнению с предыдущими двумя месяцами, комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Следующее заседание ЦБ РФ пройдет 23 октября, а смягчение тона регулятора, безусловно, стало бы дополнительным позитивом для акций", - поясняет она. В среду на российском рынке в фокусе внимания будут публикации Росстата (недельный отчет по инфляции), считает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "По индексу Мосбиржи сохраняется потенциал продвижения к 2450-2480 пунктам", - оценивает он.

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рынок, торги, россия, сша, антон силуанов, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"