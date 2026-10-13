https://1prime.ru/20261013/samolet-874173548.html
Самолет Swiss подал сигнал бедствия в небе над Германией
Самолет Swiss подал сигнал бедствия в небе над Германией - 13.10.2026, ПРАЙМ
Самолет Swiss подал сигнал бедствия в небе над Германией
Самолет авиакомпании Swiss, летящий из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал бедствия в небе над Германией, сообщает сервис Flightradar24. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:34+0300
2026-10-13T09:34+0300
2026-10-13T09:34+0300
стокгольм
германия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874173548.jpg?1791873286
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Swiss, летящий из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал бедствия в небе над Германией, сообщает сервис Flightradar24. "Самолет, следующий из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал бедствия 7700. Он идет на снижение в районе Гамбурга", - говорится в публикации. Самолет вылетел из Стокгольма во вторник в 6.26 по местному времени (7.26 мск) по направлению в Цюрих. Однако позднее самолет подал сигнал Squawk 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию". Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
стокгольм
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стокгольм, германия
Самолет Swiss подал сигнал бедствия в небе над Германией
Самолет Swiss, летевший из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал бедствия в небе над Германией
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Swiss, летящий из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал бедствия в небе над Германией, сообщает сервис Flightradar24.
"Самолет, следующий из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал бедствия 7700. Он идет на снижение в районе Гамбурга", - говорится в публикации.
Самолет вылетел из Стокгольма во вторник в 6.26 по местному времени (7.26 мск) по направлению в Цюрих. Однако позднее самолет подал сигнал Squawk 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию".
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.