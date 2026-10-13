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Самолет Swiss подал сигнал бедствия в небе над Германией

Самолет Swiss подал сигнал бедствия в небе над Германией - 13.10.2026, ПРАЙМ

Самолет Swiss подал сигнал бедствия в небе над Германией

Самолет авиакомпании Swiss, летящий из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал бедствия в небе над Германией, сообщает сервис Flightradar24. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T09:34+0300

2026-10-13T09:34+0300

2026-10-13T09:34+0300

стокгольм

германия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874173548.jpg?1791873286

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Swiss, летящий из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал бедствия в небе над Германией, сообщает сервис Flightradar24. "Самолет, следующий из Стокгольма в Цюрих, подал сигнал бедствия 7700. Он идет на снижение в районе Гамбурга", - говорится в публикации. Самолет вылетел из Стокгольма во вторник в 6.26 по местному времени (7.26 мск) по направлению в Цюрих. Однако позднее самолет подал сигнал Squawk 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию". Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

стокгольм

германия

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стокгольм, германия