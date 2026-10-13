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Летевший из Лондона в Португалию самолет подал сигнал бедствия - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Летевший из Лондона в Португалию самолет подал сигнал бедствия
Летевший из Лондона в Португалию самолет подал сигнал бедствия - 13.10.2026, ПРАЙМ
Летевший из Лондона в Португалию самолет подал сигнал бедствия
Самолет авиакомпании British Airways, летящий из Лондона в Португалию, подал сигнал бедствия и возвращается в лондонский аэропорт, следует из изученных РИА... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:21+0300
2026-10-13T12:21+0300
лондон
португалия
франция
british airways
airbus a321
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874180718.jpg?1791883295
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании British Airways, летящий из Лондона в Португалию, подал сигнал бедствия и возвращается в лондонский аэропорт, следует из изученных РИА Новости полетных данных. Самолет Airbus A321-231 вылетел около 11.06 мск из лондонского аэропорта "Гатвик", конечной точкой рейса должен был стать аэропорт "Фару". Самолет передал аварийный код Squawk 7700 и по состоянию на 12.15 мск возвращается в авиагавань вылета, сделав петлю над Францией. На сервисе Flightradar24 борт в данный момент является самым отслеживаемым. За ним следят 4108 человек. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
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лондон, португалия, франция, british airways, airbus a321
ЛОНДОН, ПОРТУГАЛИЯ, ФРАНЦИЯ, British Airways, Airbus A321
12:21 13.10.2026
 
Летевший из Лондона в Португалию самолет подал сигнал бедствия

Самолет British Airways, летевший из Лондона в Португалию, подал сигнал бедствия

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании British Airways, летящий из Лондона в Португалию, подал сигнал бедствия и возвращается в лондонский аэропорт, следует из изученных РИА Новости полетных данных.
Самолет Airbus A321-231 вылетел около 11.06 мск из лондонского аэропорта "Гатвик", конечной точкой рейса должен был стать аэропорт "Фару". Самолет передал аварийный код Squawk 7700 и по состоянию на 12.15 мск возвращается в авиагавань вылета, сделав петлю над Францией.
На сервисе Flightradar24 борт в данный момент является самым отслеживаемым. За ним следят 4108 человек.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
 
ЛОНДОНПОРТУГАЛИЯФРАНЦИЯBritish AirwaysAirbus A321
 
 
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