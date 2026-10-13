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Летевший из Лондона в Португалию самолет подал сигнал бедствия

Летевший из Лондона в Португалию самолет подал сигнал бедствия - 13.10.2026, ПРАЙМ

Летевший из Лондона в Португалию самолет подал сигнал бедствия

Самолет авиакомпании British Airways, летящий из Лондона в Португалию, подал сигнал бедствия и возвращается в лондонский аэропорт, следует из изученных РИА... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T12:21+0300

2026-10-13T12:21+0300

2026-10-13T12:21+0300

лондон

португалия

франция

british airways

airbus a321

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании British Airways, летящий из Лондона в Португалию, подал сигнал бедствия и возвращается в лондонский аэропорт, следует из изученных РИА Новости полетных данных. Самолет Airbus A321-231 вылетел около 11.06 мск из лондонского аэропорта "Гатвик", конечной точкой рейса должен был стать аэропорт "Фару". Самолет передал аварийный код Squawk 7700 и по состоянию на 12.15 мск возвращается в авиагавань вылета, сделав петлю над Францией. На сервисе Flightradar24 борт в данный момент является самым отслеживаемым. За ним следят 4108 человек. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

лондон

португалия

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лондон, португалия, франция, british airways, airbus a321