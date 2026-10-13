https://1prime.ru/20261013/samolet-874182577.html

Самолет British Airways, подавший сигнал бедствия, сел в аэропорту вылета

Самолет British Airways, подавший сигнал бедствия, сел в аэропорту вылета - 13.10.2026, ПРАЙМ

Самолет British Airways, подавший сигнал бедствия, сел в аэропорту вылета

Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Португалию и подавший сигнал бедствия, сел в аэропорту вылета, следует из изученных РИА Новости... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T13:13+0300

2026-10-13T13:13+0300

2026-10-13T13:22+0300

лондон

португалия

british airways

airbus a321

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874182577.jpg?1791886937

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Португалию и подавший сигнал бедствия, сел в аэропорту вылета, следует из изученных РИА Новости полетных данных. Ранее самолет Airbus A321-231 вылетел около 11.06 мск из лондонского аэропорта "Гатвик", конечной точкой рейса должен был стать аэропорт "Фару". Самолет передал аварийный код Squawk 7700 и вернулся в аэропорту вылета "Гатвик", приземлившись около 12.40 мск. На сервисе Flightradar24 борт был самым отслеживаемым в последнее время - за ним следили более 4 тысяч человек. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

лондон

португалия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лондон, португалия, british airways, airbus a321