https://1prime.ru/20261013/samolet-874182577.html
Самолет British Airways, подавший сигнал бедствия, сел в аэропорту вылета
Самолет British Airways, подавший сигнал бедствия, сел в аэропорту вылета - 13.10.2026, ПРАЙМ
Самолет British Airways, подавший сигнал бедствия, сел в аэропорту вылета
Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Португалию и подавший сигнал бедствия, сел в аэропорту вылета, следует из изученных РИА Новости... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T13:13+0300
2026-10-13T13:13+0300
2026-10-13T13:22+0300
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португалия
british airways
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании British Airways, следовавший из Лондона в Португалию и подавший сигнал бедствия, сел в аэропорту вылета, следует из изученных РИА Новости полетных данных. Ранее самолет Airbus A321-231 вылетел около 11.06 мск из лондонского аэропорта "Гатвик", конечной точкой рейса должен был стать аэропорт "Фару". Самолет передал аварийный код Squawk 7700 и вернулся в аэропорту вылета "Гатвик", приземлившись около 12.40 мск. На сервисе Flightradar24 борт был самым отслеживаемым в последнее время - за ним следили более 4 тысяч человек. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
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лондон, португалия, british airways, airbus a321
ЛОНДОН, ПОРТУГАЛИЯ, British Airways, Airbus A321
Самолет British Airways, подавший сигнал бедствия, сел в аэропорту вылета
Самолет British Airways, подавший сигнал бедствия, сел в аэропорту вылета