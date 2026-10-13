https://1prime.ru/20261013/samolet-874196858.html
Летевший из Далласа в Эль-Пасо самолет подал сигнал бедствия
Летевший из Далласа в Эль-Пасо самолет подал сигнал бедствия - 13.10.2026, ПРАЙМ
Летевший из Далласа в Эль-Пасо самолет подал сигнал бедствия
Самолет авиакомпании Southwest Airlines, вылетевший из Далласа в Эль-Пасо, подал сигнал бедствия и сменил курс на Мидланд, следует из изученных РИА Новости... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T17:12+0300
2026-10-13T17:12+0300
2026-10-13T17:12+0300
самолет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874196858.jpg?1791900759
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Southwest Airlines, вылетевший из Далласа в Эль-Пасо, подал сигнал бедствия и сменил курс на Мидланд, следует из изученных РИА Новости полетных данных. Самолет вылетел в 16.10 мск из аэропорта Далласа, конечной точкой маршрута должен был стать город Эль-Пасо, однако самолет передал аварийный код Squawk 7700. По состоянию на 17.00 мск борт подлетает к аэропорту Мидланда, где должен сесть. На сервисе Flightradar24 борт стал самым отслеживаемым - за ним следят более 6 тысяч человек. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
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самолет
Летевший из Далласа в Эль-Пасо самолет подал сигнал бедствия
Вылетевший из Далласа в Эль-Пасо самолет подал сигнал бедствия и сменил курс на Мидланд
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании Southwest Airlines, вылетевший из Далласа в Эль-Пасо, подал сигнал бедствия и сменил курс на Мидланд, следует из изученных РИА Новости полетных данных.
Самолет вылетел в 16.10 мск из аэропорта Далласа, конечной точкой маршрута должен был стать город Эль-Пасо, однако самолет передал аварийный код Squawk 7700. По состоянию на 17.00 мск борт подлетает к аэропорту Мидланда, где должен сесть.
На сервисе Flightradar24 борт стал самым отслеживаемым - за ним следят более 6 тысяч человек.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.