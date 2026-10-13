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Большинство стран не хотят соблюдать санкции против России, заявили в ЕС
Большинство стран не хотят соблюдать санкции против России, заявили в ЕС - 13.10.2026, ПРАЙМ
Большинство стран не хотят соблюдать санкции против России, заявили в ЕС
Большинство стран мира не считают необходимым соблюдать антироссийские санкции Евросоюза, поскольку они не имеют мандата Организации Объединенных Наций, признал | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T19:54+0300
2026-10-13T19:54+0300
2026-10-13T19:54+0300
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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Большинство стран мира не считают необходимым соблюдать антироссийские санкции Евросоюза, поскольку они не имеют мандата Организации Объединенных Наций, признал спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, выступая на Варшавском форуме по безопасности. "Проблема наших санкций заключается в том, что они не санкционированы ООН. Поэтому большинство стран мира не считают необходимым их соблюдать... Поэтому мы, к сожалению, никогда не сможем полностью перекрыть поставки", - заявил он. О'Салливан также указал на невозможность для западных производителей контролировать дальнейшее движение своей продукции после нескольких перепродаж. "Компании теряют контроль после второй или третьей перепродажи. Они даже не знают, куда попадает их продукция", - пояснил он. Россия неоднократно заявляла, что западные санкции не достигли поставленных целей, а российская экономика адаптировалась к ограничениям. В Москве также подчеркивали, что санкционное давление наносит ущерб самим государствам, вводящим ограничительные меры.
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мировая экономика, ес, оон, санкции против рф, россия
Мировая экономика, ЕС, ООН, санкции против РФ, РОССИЯ
Большинство стран не хотят соблюдать санкции против России, заявили в ЕС
О'Салливан: большинство стран мира не считают необходимым соблюдать антироссийские санкции
БРЮССЕЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Большинство стран мира не считают необходимым соблюдать антироссийские санкции Евросоюза, поскольку они не имеют мандата Организации Объединенных Наций, признал спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, выступая на Варшавском форуме по безопасности.
"Проблема наших санкций заключается в том, что они не санкционированы ООН. Поэтому большинство стран мира не считают необходимым их соблюдать... Поэтому мы, к сожалению, никогда не сможем полностью перекрыть поставки", - заявил он.
О'Салливан также указал на невозможность для западных производителей контролировать дальнейшее движение своей продукции после нескольких перепродаж.
"Компании теряют контроль после второй или третьей перепродажи. Они даже не знают, куда попадает их продукция", - пояснил он.
Россия неоднократно заявляла, что западные санкции не достигли поставленных целей, а российская экономика адаптировалась к ограничениям. В Москве также подчеркивали, что санкционное давление наносит ущерб самим государствам, вводящим ограничительные меры.