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Большинство стран не хотят соблюдать санкции против России, заявили в ЕС

Большинство стран не хотят соблюдать санкции против России, заявили в ЕС - 13.10.2026, ПРАЙМ

Большинство стран не хотят соблюдать санкции против России, заявили в ЕС

Большинство стран мира не считают необходимым соблюдать антироссийские санкции Евросоюза, поскольку они не имеют мандата Организации Объединенных Наций, признал | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T19:54+0300

2026-10-13T19:54+0300

2026-10-13T19:54+0300

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БРЮССЕЛЬ, 13 окт - ПРАЙМ. Большинство стран мира не считают необходимым соблюдать антироссийские санкции Евросоюза, поскольку они не имеют мандата Организации Объединенных Наций, признал спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, выступая на Варшавском форуме по безопасности. "Проблема наших санкций заключается в том, что они не санкционированы ООН. Поэтому большинство стран мира не считают необходимым их соблюдать... Поэтому мы, к сожалению, никогда не сможем полностью перекрыть поставки", - заявил он. О'Салливан также указал на невозможность для западных производителей контролировать дальнейшее движение своей продукции после нескольких перепродаж. "Компании теряют контроль после второй или третьей перепродажи. Они даже не знают, куда попадает их продукция", - пояснил он. Россия неоднократно заявляла, что западные санкции не достигли поставленных целей, а российская экономика адаптировалась к ограничениям. В Москве также подчеркивали, что санкционное давление наносит ущерб самим государствам, вводящим ограничительные меры.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, ес, оон, санкции против рф, россия