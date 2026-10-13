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В аэропортах Саратова и Пензы ввели временные ограничения
В аэропортах Саратова и Пензы ввели временные ограничения - 13.10.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Саратова и Пензы ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Пензы, сообщила Росавиация. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T23:31+0300
2026-10-13T23:31+0300
2026-10-13T23:31+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Саратова и Пензы, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Пензы, Саратова. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
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бизнес, россия, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация
В аэропортах Саратова и Пензы ввели временные ограничения
В аэропортах Саратова и Пензы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов