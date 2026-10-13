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"Сбер" запустил бесплатный сервис для частных пользователей - 13.10.2026, ПРАЙМ
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"Сбер" запустил бесплатный сервис для частных пользователей
"Сбер" запустил бесплатный сервис для частных пользователей - 13.10.2026, ПРАЙМ
"Сбер" запустил бесплатный сервис для частных пользователей
"Сбер" запустил бесплатный сервис для частных пользователей, где можно протестировать ИИ для решения своих задач и создать персонального ИИ-агента, сообщает... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T10:35+0300
2026-10-13T10:35+0300
технологии
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Сбер" запустил бесплатный сервис для частных пользователей, где можно протестировать ИИ для решения своих задач и создать персонального ИИ-агента, сообщает банк. "Сбер представил GigaPlatform AI Studio - бесплатный сервис для тех, кто хочет попробовать ИИ на своих задачах и собрать собственного агента без программирования", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что студия создана для частных пользователей и подходит как для личных дел, так и для работы. "В ней можно расшифровать запись лекции, озвучить текст или разобраться в сложной теме. Можно также проверить идею для рабочего проекта или собрать помощника, который отвечает по загруженным документам", - уточняется в сообщении банка. Более того, в AI Studio доступны все актуальные версии ИИ-моделей "Сбера". "В будущем разработчики смогут прямо в студии получить собственный ключ доступа к текстовым моделям GigaChat и бесплатно попробовать их в своих проектах через API (интерфейс программирования приложений - ред.)", - отмечается в пресс-релизе. Для сложных исследовательских задач есть режим Deep Research - он изучает открытые источники, сопоставляет данные и собирает структурированный отчет со ссылками, добавляется в сообщении банка.
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192
40
192
40
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технологии, банки, финансы
Технологии, Банки, Финансы
10:35 13.10.2026
 
"Сбер" запустил бесплатный сервис для частных пользователей

"Сбер" запустил бесплатный сервис для частных пользователей, где можно протестировать ИИ

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Сбер" запустил бесплатный сервис для частных пользователей, где можно протестировать ИИ для решения своих задач и создать персонального ИИ-агента, сообщает банк.
"Сбер представил GigaPlatform AI Studio - бесплатный сервис для тех, кто хочет попробовать ИИ на своих задачах и собрать собственного агента без программирования", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что студия создана для частных пользователей и подходит как для личных дел, так и для работы.
"В ней можно расшифровать запись лекции, озвучить текст или разобраться в сложной теме. Можно также проверить идею для рабочего проекта или собрать помощника, который отвечает по загруженным документам", - уточняется в сообщении банка.
Более того, в AI Studio доступны все актуальные версии ИИ-моделей "Сбера". "В будущем разработчики смогут прямо в студии получить собственный ключ доступа к текстовым моделям GigaChat и бесплатно попробовать их в своих проектах через API (интерфейс программирования приложений - ред.)", - отмечается в пресс-релизе.
Для сложных исследовательских задач есть режим Deep Research - он изучает открытые источники, сопоставляет данные и собирает структурированный отчет со ссылками, добавляется в сообщении банка.
 
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