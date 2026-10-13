https://1prime.ru/20261013/sber-874176259.html

"Сбер" запустил бесплатный сервис для частных пользователей

"Сбер" запустил бесплатный сервис для частных пользователей - 13.10.2026, ПРАЙМ

"Сбер" запустил бесплатный сервис для частных пользователей

"Сбер" запустил бесплатный сервис для частных пользователей, где можно протестировать ИИ для решения своих задач и создать персонального ИИ-агента, сообщает... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T10:35+0300

2026-10-13T10:35+0300

2026-10-13T10:35+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. "Сбер" запустил бесплатный сервис для частных пользователей, где можно протестировать ИИ для решения своих задач и создать персонального ИИ-агента, сообщает банк. "Сбер представил GigaPlatform AI Studio - бесплатный сервис для тех, кто хочет попробовать ИИ на своих задачах и собрать собственного агента без программирования", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что студия создана для частных пользователей и подходит как для личных дел, так и для работы. "В ней можно расшифровать запись лекции, озвучить текст или разобраться в сложной теме. Можно также проверить идею для рабочего проекта или собрать помощника, который отвечает по загруженным документам", - уточняется в сообщении банка. Более того, в AI Studio доступны все актуальные версии ИИ-моделей "Сбера". "В будущем разработчики смогут прямо в студии получить собственный ключ доступа к текстовым моделям GigaChat и бесплатно попробовать их в своих проектах через API (интерфейс программирования приложений - ред.)", - отмечается в пресс-релизе. Для сложных исследовательских задач есть режим Deep Research - он изучает открытые источники, сопоставляет данные и собирает структурированный отчет со ссылками, добавляется в сообщении банка.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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