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Турецкая авиакомпания объяснила сигнал тревоги сбоем в работе оборудования

Турецкая авиакомпания объяснила сигнал тревоги сбоем в работе оборудования - 13.10.2026, ПРАЙМ

Турецкая авиакомпания объяснила сигнал тревоги сбоем в работе оборудования

Сигнал тревоги был подан самолетом турецкой Corendon Airlines из-за сбоя в работе радиооборудования, угроза пассажирам или экипажу отсутствовала, заявил... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T18:42+0300

2026-10-13T18:42+0300

2026-10-13T18:59+0300

бизнес

хорватия

corendon airlines

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СТАМБУЛ, 13 окт - ПРАЙМ. Сигнал тревоги был подан самолетом турецкой Corendon Airlines из-за сбоя в работе радиооборудования, угроза пассажирам или экипажу отсутствовала, заявил перевозчик. "Boeing 737-800 нашей компании выполнял рейс XR456 между Корфу и Нюрнбергом. Около 09.00 в воздушном пространстве Хорватии у самолета вышла из строя радиосвязь и был подан сигнал тревоги... Самолет безопасно приземлился в аэропорту Нюрнберга", - сообщила компания в пресс-релизе. Авиакомпания подчеркнула, что угрозы пассажирам или экипажу во время рейса не было. Полиция баварского административного округа Средняя Франкония ранее сообщала, что работа аэропорта Нюрнберга приостанавливалась из-за поданного сигнала о захвате воздушного судна. По словам представителя воздушной гавани, перед посадкой этот самолет сопровождали истребители Eurofighter. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме.

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бизнес, хорватия, corendon airlines