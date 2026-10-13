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Турецкая авиакомпания объяснила сигнал тревоги сбоем в работе оборудования
Турецкая авиакомпания объяснила сигнал тревоги сбоем в работе оборудования - 13.10.2026, ПРАЙМ
Турецкая авиакомпания объяснила сигнал тревоги сбоем в работе оборудования
Сигнал тревоги был подан самолетом турецкой Corendon Airlines из-за сбоя в работе радиооборудования, угроза пассажирам или экипажу отсутствовала, заявил... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T18:42+0300
2026-10-13T18:42+0300
2026-10-13T18:59+0300
бизнес
хорватия
corendon airlines
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СТАМБУЛ, 13 окт - ПРАЙМ. Сигнал тревоги был подан самолетом турецкой Corendon Airlines из-за сбоя в работе радиооборудования, угроза пассажирам или экипажу отсутствовала, заявил перевозчик. "Boeing 737-800 нашей компании выполнял рейс XR456 между Корфу и Нюрнбергом. Около 09.00 в воздушном пространстве Хорватии у самолета вышла из строя радиосвязь и был подан сигнал тревоги... Самолет безопасно приземлился в аэропорту Нюрнберга", - сообщила компания в пресс-релизе. Авиакомпания подчеркнула, что угрозы пассажирам или экипажу во время рейса не было. Полиция баварского административного округа Средняя Франкония ранее сообщала, что работа аэропорта Нюрнберга приостанавливалась из-за поданного сигнала о захвате воздушного судна. По словам представителя воздушной гавани, перед посадкой этот самолет сопровождали истребители Eurofighter. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме.
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бизнес, хорватия, corendon airlines
Бизнес, ХОРВАТИЯ, Corendon Airlines
Турецкая авиакомпания объяснила сигнал тревоги сбоем в работе оборудования
Самолет Corendon Airlines подал сигнал тревоги из-за сбоя в работе радиооборудования
СТАМБУЛ, 13 окт - ПРАЙМ. Сигнал тревоги был подан самолетом турецкой Corendon Airlines из-за сбоя в работе радиооборудования, угроза пассажирам или экипажу отсутствовала, заявил перевозчик.
"Boeing 737-800 нашей компании выполнял рейс XR456 между Корфу и Нюрнбергом. Около 09.00 в воздушном пространстве Хорватии у самолета вышла из строя радиосвязь и был подан сигнал тревоги... Самолет безопасно приземлился в аэропорту Нюрнберга", - сообщила компания в пресс-релизе.
Авиакомпания подчеркнула, что угрозы пассажирам или экипажу во время рейса не было.
Полиция баварского административного округа Средняя Франкония ранее сообщала, что работа аэропорта Нюрнберга приостанавливалась из-за поданного сигнала о захвате воздушного судна. По словам представителя воздушной гавани, перед посадкой этот самолет сопровождали истребители Eurofighter. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме.