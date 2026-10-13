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В СФ предложили вывести устрицы и пармезан из-под льготного налогообложения

В СФ предложили вывести устрицы и пармезан из-под льготного налогообложения - 13.10.2026, ПРАЙМ

В СФ предложили вывести устрицы и пармезан из-под льготного налогообложения

Бюджетный комитет Совета Федерации при доработке проекта бюджета РФ на три года предложил вывести из-под льготного налогообложения морские деликатесы, пармезан, | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:52+0300

2026-10-13T15:52+0300

2026-10-13T15:53+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совета Федерации при доработке проекта бюджета РФ на три года предложил вывести из-под льготного налогообложения морские деликатесы, пармезан, хамон и трюфели. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 5 октября предложила отменить налоговые льготы на морские деликатесы, в том числе омары, устрицы, лангустины и лобстеры, а освободившиеся за счет этой меры порядка 6 миллиардов рублей направить на социальную сферу. По ее словам, эти товары имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость – вместо положенных 22% НДС для них составляет 10%. Согласно Налоговому кодексу РФ, льготная ставка предусмотрена для социально значимых товаров. "Необходимо решить следующие вопросы... о пересмотре перечня деликатесных товаров, подлежащих налогообложению по ставке НДС в размере 22%, путем отнесения к ним следующих товаров: устрицы, омары, лангустины, лобстеры, морские гребешки, каракатицы, осьминоги, мидии, креветки (королевские, тигровые), раки, сыры (бри, горгонзола, пармезан)", - говорится в заключении комитета на проект бюджета. Документ есть в распоряжении РИА Новости. В перечень деликатесов, для которых предлагается отменить налоговые льготы, также попали трюфели, хамон, прошутто, гусиная и утиная печень. Также сенаторы по аналогии с пальмовым маслом предлагают установить ставку НДС в размере 22% в отношении пальмоядрового масла и его фракций. Продукты с таким составом могут негативно влиять на здоровье. Комитет на заседании в понедельник поддержал проект бюджета РФ на три года.

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