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Цивилева назвала "Школу фермеров" востребованным проектом у участников СВО

Цивилева назвала "Школу фермеров" востребованным проектом у участников СВО - 13.10.2026, ПРАЙМ

Цивилева назвала "Школу фермеров" востребованным проектом у участников СВО

Проект "Школа фермера" является самой востребованной образовательной программой для участников спецоперации и их семей, заявила статс-секретарь - замминистра... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T17:53+0300

2026-10-13T17:53+0300

2026-10-13T19:10+0300

общество

россия

москва

россельхозбанк

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Проект "Школа фермера" является самой востребованной образовательной программой для участников спецоперации и их семей, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель госфонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Во вторник в Москве состоялась встреча руководства "Защитников Отечества" и Россельхозбанка с ветеранами СВО - участниками проекта "Школа фермера", помогающего интегрироваться в аграрный сектор. "Самый быстро развивающийся и востребованный со стороны самих участников специальной военной операции и их семей - это проект "Школа фермеров", - сказала Цивилева, отвечая на вопрос РИА Новости о подробностях проекта. По ее словам, школу уже прошло более 1600 ветеранов СВО и членов их семей. "Сейчас, возвращаясь на территории, они как раз развивают сельское хозяйство на земле. Приятно, что и городские жители, получая в том числе землю, имеют возможность ее развивать. Не просто проживать на этой земле, а развивать и использовать ее именно в направлении развития сельскохозяйственных прикладных направлений", - отметила председатель "Защитников Отечества". Она также напомнила, что сейчас перед российским государством стоит задача развития малых населенных пунктов. "И здесь приходят профессионалы и люди, любящие свою землю, любящие страну и желающие на ней работать", - заключила Цивилева.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, москва, россельхозбанк