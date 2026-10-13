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Цивилева назвала "Школу фермеров" востребованным проектом у участников СВО - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Цивилева назвала "Школу фермеров" востребованным проектом у участников СВО
Цивилева назвала "Школу фермеров" востребованным проектом у участников СВО - 13.10.2026, ПРАЙМ
Цивилева назвала "Школу фермеров" востребованным проектом у участников СВО
Проект "Школа фермера" является самой востребованной образовательной программой для участников спецоперации и их семей, заявила статс-секретарь - замминистра... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T17:53+0300
2026-10-13T19:10+0300
общество
россия
москва
россельхозбанк
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Проект "Школа фермера" является самой востребованной образовательной программой для участников спецоперации и их семей, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель госфонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Во вторник в Москве состоялась встреча руководства "Защитников Отечества" и Россельхозбанка с ветеранами СВО - участниками проекта "Школа фермера", помогающего интегрироваться в аграрный сектор. "Самый быстро развивающийся и востребованный со стороны самих участников специальной военной операции и их семей - это проект "Школа фермеров", - сказала Цивилева, отвечая на вопрос РИА Новости о подробностях проекта. По ее словам, школу уже прошло более 1600 ветеранов СВО и членов их семей. "Сейчас, возвращаясь на территории, они как раз развивают сельское хозяйство на земле. Приятно, что и городские жители, получая в том числе землю, имеют возможность ее развивать. Не просто проживать на этой земле, а развивать и использовать ее именно в направлении развития сельскохозяйственных прикладных направлений", - отметила председатель "Защитников Отечества". Она также напомнила, что сейчас перед российским государством стоит задача развития малых населенных пунктов. "И здесь приходят профессионалы и люди, любящие свою землю, любящие страну и желающие на ней работать", - заключила Цивилева.
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общество , россия, москва, россельхозбанк
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Россельхозбанк
17:53 13.10.2026 (обновлено: 19:10 13.10.2026)
 
Цивилева назвала "Школу фермеров" востребованным проектом у участников СВО

Замминистра обороны Цивилева назвала "Школу фермера" самой востребованной программой

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Проект "Школа фермера" является самой востребованной образовательной программой для участников спецоперации и их семей, заявила статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель госфонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Во вторник в Москве состоялась встреча руководства "Защитников Отечества" и Россельхозбанка с ветеранами СВО - участниками проекта "Школа фермера", помогающего интегрироваться в аграрный сектор.
"Самый быстро развивающийся и востребованный со стороны самих участников специальной военной операции и их семей - это проект "Школа фермеров", - сказала Цивилева, отвечая на вопрос РИА Новости о подробностях проекта.
По ее словам, школу уже прошло более 1600 ветеранов СВО и членов их семей.
"Сейчас, возвращаясь на территории, они как раз развивают сельское хозяйство на земле. Приятно, что и городские жители, получая в том числе землю, имеют возможность ее развивать. Не просто проживать на этой земле, а развивать и использовать ее именно в направлении развития сельскохозяйственных прикладных направлений", - отметила председатель "Защитников Отечества".
Она также напомнила, что сейчас перед российским государством стоит задача развития малых населенных пунктов.
"И здесь приходят профессионалы и люди, любящие свою землю, любящие страну и желающие на ней работать", - заключила Цивилева.
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАРоссельхозбанк
 
 
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