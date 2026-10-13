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Юрист научила, как оспорить штраф с камеры на дороге - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Юрист научила, как оспорить штраф с камеры на дороге
Юрист научила, как оспорить штраф с камеры на дороге - 13.10.2026, ПРАЙМ
Юрист научила, как оспорить штраф с камеры на дороге
Штрафы с камер автоматической фиксации можно обжаловать двумя способами: в суд и в орган, вынесший постановление. Последний вариант доступен в приложении... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T02:02+0300
2026-10-13T02:02+0300
эксклюзив
технологии
общество
штрафы гибдд
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Штрафы с камер автоматической фиксации можно обжаловать двумя способами: в суд и в орган, вынесший постановление. Последний вариант доступен в приложении "Госуслуги", но сделать это желательно быстро — в течение 10 дней с момента размещения информации в личном кабинете пользователя. Как рассказала агентству "Прайм" адвокат Ольга Шушминцева, приложение само устанавливает срок подачи жалобы (от 10 до 30 дней), если срок пропущен, функционал приложения "Госуслуги Авто" для обжалования становится недоступным, но остается возможность обратиться в суд.Подать жалобу в суд можно в тот же срок – 10 дней с момента получения копии постановления, приложив доказательства, когда и как именно была получена копия. Жалоба направляется почтой либо через сайт суда по кнопке "Подача процессуальных документов в электронном виде". К обращению стоит приложить копию обжалуемого постановления и доказательства, подтверждающие ошибочность штрафа. Должностные лица рассматривают жалобу в течение 10 дней, суд — в течение двух месяцев."Ключевой вопрос — доказательства. Подтвердить свое нахождение в другом месте в момент правонарушения помогут билеты, фотографии, свидетельские показания, электронные следы - оплата картой, проход по пропуску, оплата парковки и другие", - говорит Шушминцева.В отдельных случаях могут помочь заявление в полицию об угоне и талон-уведомление о его принятии. Если машина продана, но переход права собственности не зарегистрирован в ГАИ, к жалобе прикладываются договор купли-продажи и акт передачи. Если доказательства недоступны, но вы знаете, где они находятся, можно ходатайствовать перед судом об их истребовании, например, данных сотового оператора о привязке к вышкам.Важно понимать: при автоматической фиксации штраф назначается собственнику транспортного средства, а не обязательно водителю. Это не ошибка, а особый порядок, предусмотренный КоАП РФ. Однако законность привлечения собственника не лишает его права обжаловать постановление и доказывать, что за рулем был другой человек.При пропуске срока по уважительным причинам необходимо письменно ходатайствовать о его восстановлении. Вескими причинами могут быть экстренная госпитализация, нахождение за границей, ошибка органа, направившего постановление не по тому адресу, или технический сбой сервиса. К ходатайству нужно приложить подтверждающие документы.Оплата штрафа не является признанием вины и не мешает обжалованию. Более того, владелец может воспользоваться льготой и заплатить 75% от суммы в течение 30 дней с момента вынесения постановления. "Если же постановление в итоге отменят, уплаченную сумму можно вернуть", - подытоживает эксперт.
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эксклюзив, технологии, общество , штрафы гибдд
Эксклюзив, Технологии, Общество , штрафы ГИБДД
02:02 13.10.2026
 
Юрист научила, как оспорить штраф с камеры на дороге

Юрист Шушминцева: оплата штрафа с камеры не является признанием вины

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Штрафы с камер автоматической фиксации можно обжаловать двумя способами: в суд и в орган, вынесший постановление. Последний вариант доступен в приложении "Госуслуги", но сделать это желательно быстро — в течение 10 дней с момента размещения информации в личном кабинете пользователя. Как рассказала агентству "Прайм" адвокат Ольга Шушминцева, приложение само устанавливает срок подачи жалобы (от 10 до 30 дней), если срок пропущен, функционал приложения "Госуслуги Авто" для обжалования становится недоступным, но остается возможность обратиться в суд.
Подать жалобу в суд можно в тот же срок – 10 дней с момента получения копии постановления, приложив доказательства, когда и как именно была получена копия. Жалоба направляется почтой либо через сайт суда по кнопке "Подача процессуальных документов в электронном виде". К обращению стоит приложить копию обжалуемого постановления и доказательства, подтверждающие ошибочность штрафа. Должностные лица рассматривают жалобу в течение 10 дней, суд — в течение двух месяцев.
"Ключевой вопрос — доказательства. Подтвердить свое нахождение в другом месте в момент правонарушения помогут билеты, фотографии, свидетельские показания, электронные следы - оплата картой, проход по пропуску, оплата парковки и другие", - говорит Шушминцева.
В отдельных случаях могут помочь заявление в полицию об угоне и талон-уведомление о его принятии. Если машина продана, но переход права собственности не зарегистрирован в ГАИ, к жалобе прикладываются договор купли-продажи и акт передачи. Если доказательства недоступны, но вы знаете, где они находятся, можно ходатайствовать перед судом об их истребовании, например, данных сотового оператора о привязке к вышкам.
Важно понимать: при автоматической фиксации штраф назначается собственнику транспортного средства, а не обязательно водителю. Это не ошибка, а особый порядок, предусмотренный КоАП РФ. Однако законность привлечения собственника не лишает его права обжаловать постановление и доказывать, что за рулем был другой человек.
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При пропуске срока по уважительным причинам необходимо письменно ходатайствовать о его восстановлении. Вескими причинами могут быть экстренная госпитализация, нахождение за границей, ошибка органа, направившего постановление не по тому адресу, или технический сбой сервиса. К ходатайству нужно приложить подтверждающие документы.
Оплата штрафа не является признанием вины и не мешает обжалованию. Более того, владелец может воспользоваться льготой и заплатить 75% от суммы в течение 30 дней с момента вынесения постановления. "Если же постановление в итоге отменят, уплаченную сумму можно вернуть", - подытоживает эксперт.
 
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