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Силуанов: бюджет 2025 года обеспечил все приоритеты страны - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Силуанов: бюджет 2025 года обеспечил все приоритеты страны
Силуанов: бюджет 2025 года обеспечил все приоритеты страны - 13.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов: бюджет 2025 года обеспечил все приоритеты страны
В федеральном бюджете на 2025 год были предусмотрены все необходимые ресурсы для обеспечения приоритетов страны, все социальные обязательства перед гражданами... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T13:55+0300
2026-10-13T13:55+0300
россия
финансы
антон силуанов
госдума
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. В федеральном бюджете на 2025 год были предусмотрены все необходимые ресурсы для обеспечения приоритетов страны, все социальные обязательства перед гражданами были выполнены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник, где рассматривается исполнение бюджета РФ за 2025 год, Силуанов напомнил, что приоритетами бюджета были исполнение социальных обязательств перед гражданами, финансирование задач специальной военной операции, поддержка военнослужащих - участников СВО и их семей, а также реализация национальных целей развития. "Социальные обязательства перед гражданами выполнены. Все необходимые ресурсы были изысканы", - сказал министр. По его словам, 16 миллионов россиян получили пособия и социальные выплаты, проиндексированные на уровень инфляции. Меры поддержки в рамках реализации демографических задач получили 10 миллионов граждан. В частности, речь идет о поддержке семей с детьми в рамках единого пособия, на эти цели было направлено 1,3 триллиона рублей. "Реализованы были меры демографической поддержки с точки зрения ипотечных программ, в первую очередь семейная ипотека. На эти цели было направлено 2 триллиона рублей, а улучшили жилищное условие 700 тысяч семей", - рассказал также Силуанов. В 2025 году продолжилась работа по модернизации объектов здравоохранения, в том числе первичного звена. Была оказана медицинская помощь более чем 5 миллионам пациентов с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. На эти цели было выделено 500 миллиардов рублей, рассказал министр. В сфере образования были выделены средства на поддержку учебной инфраструктуры. Речь идет о школах, детских садах, колледжах, вузах.
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россия, финансы, антон силуанов, госдума
РОССИЯ, Финансы, Антон Силуанов, Госдума
13:55 13.10.2026
 
Силуанов: бюджет 2025 года обеспечил все приоритеты страны

Силуанов: в бюджете на 2025 год предусмотрены все необходимые ресурсы

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. В федеральном бюджете на 2025 год были предусмотрены все необходимые ресурсы для обеспечения приоритетов страны, все социальные обязательства перед гражданами были выполнены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник, где рассматривается исполнение бюджета РФ за 2025 год, Силуанов напомнил, что приоритетами бюджета были исполнение социальных обязательств перед гражданами, финансирование задач специальной военной операции, поддержка военнослужащих - участников СВО и их семей, а также реализация национальных целей развития.
"Социальные обязательства перед гражданами выполнены. Все необходимые ресурсы были изысканы", - сказал министр.
По его словам, 16 миллионов россиян получили пособия и социальные выплаты, проиндексированные на уровень инфляции. Меры поддержки в рамках реализации демографических задач получили 10 миллионов граждан. В частности, речь идет о поддержке семей с детьми в рамках единого пособия, на эти цели было направлено 1,3 триллиона рублей.
"Реализованы были меры демографической поддержки с точки зрения ипотечных программ, в первую очередь семейная ипотека. На эти цели было направлено 2 триллиона рублей, а улучшили жилищное условие 700 тысяч семей", - рассказал также Силуанов.
В 2025 году продолжилась работа по модернизации объектов здравоохранения, в том числе первичного звена. Была оказана медицинская помощь более чем 5 миллионам пациентов с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. На эти цели было выделено 500 миллиардов рублей, рассказал министр.
В сфере образования были выделены средства на поддержку учебной инфраструктуры. Речь идет о школах, детских садах, колледжах, вузах.
 
РОССИЯФинансыАнтон СилуановГосдума
 
 
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