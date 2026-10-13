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Силуанов рассказал о возможном пополнении ФНБ в 2026 году

Силуанов рассказал о возможном пополнении ФНБ в 2026 году - 13.10.2026, ПРАЙМ

Силуанов рассказал о возможном пополнении ФНБ в 2026 году

Фонд национального благосостояния (ФНБ) может быть пополнен в 2026 году на сумму около 1 триллиона рублей, но объем зависит от конъюнктуры, сообщил министр... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:44+0300

2026-10-13T14:44+0300

2026-10-13T14:44+0300

финансы

антон силуанов

госдума

фнб

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Фонд национального благосостояния (ФНБ) может быть пополнен в 2026 году на сумму около 1 триллиона рублей, но объем зависит от конъюнктуры, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "В этом году мы сможем пополнить Фонд национального благосостояния, поскольку уровень цен на энергоресурсы складывается во втором полугодии выше, чем мы планировали в бюджете. Общий объем Фонда национального благосостояния может быть пополнен в текущем году на сумму около 1 триллиона рублей", - сказал Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник. "Все, конечно, будет зависеть от завершения года, какая конъюнктура сложится на мировом рынке", - подчеркнул при этом министр. Сейчас ФНБ составляет 13 триллионов рублей, а его ликвидная часть - около 4 триллионов рублей, отметил в ходе выступления Силуанов. "Мы осуществляли заимствования, и сейчас осуществляем заимствования, порядка даже больше, чем объем свободной части Фонда национального благосостояния", - сказал Силуанов.

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финансы, антон силуанов, госдума, фнб