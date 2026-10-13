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Силуанов рассказал о налоге на сверхдоходы для ГМК
Силуанов рассказал о налоге на сверхдоходы для ГМК - 13.10.2026, ПРАЙМ
Силуанов рассказал о налоге на сверхдоходы для ГМК
Рентные доходы учитывают колебания цен на ресурсы, поэтому предлагаемое введение налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний предусматривает, что... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T16:38+0300
2026-10-13T16:38+0300
2026-10-13T16:38+0300
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антон силуанов
минфин
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Рентные доходы учитывают колебания цен на ресурсы, поэтому предлагаемое введение налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний предусматривает, что в качестве налога на дополнительный доход будет изъято 30% дополнительных поступлений от скачка цены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы же говорим о рентных доходах, а рентные доходы учитывают ценовую конъюнктуру, поэтому мы говорим о том, что часть изменений ценовой конъюнктуры мы предлагаем изъять 30% в качестве налога на дополнительный доход", - сказал Силуанов журналистам, комментируя налог на сверхдоходы для горно-металлургических компаний.
Он отметил, что представители Минфина и бизнеса проводили встречу, и в последней версии законопроекта, которая внесена правительством, учитываются предложения бизнеса.
"То есть изначально предложенная Минфином методика была скорректирована с учетом пожеланий предпринимателей и РСПП", - подчеркнул министр.
"У нас диалог с бизнесом постоянно ведется", - добавил Силуанов, отвечая на вопрос, обсуждается ли эта тема с бизнесом сейчас.
Ранее пресс-служба Минфина сообщила, что проект бюджета РФ на 2027–2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты: в секторе ГМК для отдельных добывающих организаций вводится налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года, по золоту - 20%.
Как отмечали в Минфине, введение налога на сверхдоходы связано с резким ростом мировых цен на драгоценные и цветные металлы и удобрения в 2025 году. Минфин добавлял, что введение налога позволит укрепить доход всех уровней бюджетной системы страны.
Поступления в бюджет от налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний прогнозировались в размере 200 миллиардов рублей ежегодно в 2027-2029 годах, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на предстоящую трехлетку.
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россия, антон силуанов, минфин, рспп, гмк
РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин, РСПП, ГМК
Силуанов рассказал о налоге на сверхдоходы для ГМК
Силуанов: рентные доходы учитывают колебания цен на ресурсы
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Рентные доходы учитывают колебания цен на ресурсы, поэтому предлагаемое введение налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний предусматривает, что в качестве налога на дополнительный доход будет изъято 30% дополнительных поступлений от скачка цены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы же говорим о рентных доходах, а рентные доходы учитывают ценовую конъюнктуру, поэтому мы говорим о том, что часть изменений ценовой конъюнктуры мы предлагаем изъять 30% в качестве налога на дополнительный доход", - сказал Силуанов журналистам, комментируя налог на сверхдоходы для горно-металлургических компаний.
Он отметил, что представители Минфина и бизнеса проводили встречу, и в последней версии законопроекта, которая внесена правительством, учитываются предложения бизнеса.
"То есть изначально предложенная Минфином методика была скорректирована с учетом пожеланий предпринимателей и РСПП", - подчеркнул министр.
"У нас диалог с бизнесом постоянно ведется", - добавил Силуанов, отвечая на вопрос, обсуждается ли эта тема с бизнесом сейчас.
Ранее пресс-служба Минфина сообщила, что проект бюджета РФ на 2027–2029 годы предусматривает донастройку налогообложения природной ренты: в секторе ГМК для отдельных добывающих организаций вводится налог в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен на твердые полезные ископаемые к уровню базового 2024 года, по золоту - 20%.
Как отмечали в Минфине, введение налога на сверхдоходы связано с резким ростом мировых цен на драгоценные и цветные металлы и удобрения в 2025 году. Минфин добавлял, что введение налога позволит укрепить доход всех уровней бюджетной системы страны.
Поступления в бюджет от налога на сверхдоходы для горно-металлургических компаний прогнозировались в размере 200 миллиардов рублей ежегодно в 2027-2029 годах, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на предстоящую трехлетку.