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В Словакии отложили подключение четвертого блока АЭС "Моховце" - 13.10.2026, ПРАЙМ
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В Словакии отложили подключение четвертого блока АЭС "Моховце"
В Словакии отложили подключение четвертого блока АЭС "Моховце" - 13.10.2026, ПРАЙМ
В Словакии отложили подключение четвертого блока АЭС "Моховце"
Подключение четвертого энергоблока АЭС "Моховце", которое планировалось на вторник, отложили в Словакии из-за нестандартной реакции во время технических... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T21:58+0300
2026-10-13T21:58+0300
словакия
роберт фицо
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874204476.jpg?1791917907
БРАТИСЛАВА, 13 окт - ПРАЙМ. Подключение четвертого энергоблока АЭС "Моховце", которое планировалось на вторник, отложили в Словакии из-за нестандартной реакции во время технических испытаний, сообщило издание Štandard. В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны, созданные при участии советских и российских специалистов. В начале июля словацкая энергетическая компания Slovenské elektrárne сообщила о завершении процесса загрузки топлива в четвертый энергоблок АЭС "Моховце", строительство которого стартовало еще в 1987 году. "Slovenské elektrárne отложили планировавшееся на вторник подключение четвертого блока АЭС "Моховце" к электросети", - говорится в сообщении издания во вторник. В информации отмечается, что "причиной стал нестандартный отклик во время технических испытаний генератора". По данным издания, специалисты приняли решение повторить часть испытаний, отложив подключение энергоблока, которое по-прежнему планируется в ближайшие дни. В августе премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что после выхода на полную мощность четвертого энергоблока на АЭС "Моховце" Словакия сможет экспортировать около 500 МВт.ч электроэнергии. Тогда же он заявлял, что две атомные электростанции в Словакии к концу 2026 года будут вырабатывать 75% потребляемого в стране электричества, что сделает республику страной с самой большой долей выработки электроэнергии на АЭС. Первые два блока АЭС "Моховце" были введены в эксплуатацию в конце 1990-х годов. Строительство третьего и четвертого блоков началось в 1987 году, однако из-за нехватки денег вскоре оно было приостановлено, возобновить работы удалось только в 2008 году. Третий блок начал подавать электроэнергию в сеть в 2023 году.
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словакия, роберт фицо
СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо
21:58 13.10.2026
 
В Словакии отложили подключение четвертого блока АЭС "Моховце"

Štandard: в Словакии отложили подключение четвертого энергоблока АЭС "Моховце"

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БРАТИСЛАВА, 13 окт - ПРАЙМ. Подключение четвертого энергоблока АЭС "Моховце", которое планировалось на вторник, отложили в Словакии из-за нестандартной реакции во время технических испытаний, сообщило издание Štandard.
В Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" на западе республики и "Моховце" в центральной части страны, созданные при участии советских и российских специалистов. В начале июля словацкая энергетическая компания Slovenské elektrárne сообщила о завершении процесса загрузки топлива в четвертый энергоблок АЭС "Моховце", строительство которого стартовало еще в 1987 году.
"Slovenské elektrárne отложили планировавшееся на вторник подключение четвертого блока АЭС "Моховце" к электросети", - говорится в сообщении издания во вторник.
В информации отмечается, что "причиной стал нестандартный отклик во время технических испытаний генератора". По данным издания, специалисты приняли решение повторить часть испытаний, отложив подключение энергоблока, которое по-прежнему планируется в ближайшие дни.
В августе премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что после выхода на полную мощность четвертого энергоблока на АЭС "Моховце" Словакия сможет экспортировать около 500 МВт.ч электроэнергии. Тогда же он заявлял, что две атомные электростанции в Словакии к концу 2026 года будут вырабатывать 75% потребляемого в стране электричества, что сделает республику страной с самой большой долей выработки электроэнергии на АЭС.
Первые два блока АЭС "Моховце" были введены в эксплуатацию в конце 1990-х годов. Строительство третьего и четвертого блоков началось в 1987 году, однако из-за нехватки денег вскоре оно было приостановлено, возобновить работы удалось только в 2008 году. Третий блок начал подавать электроэнергию в сеть в 2023 году.
 
СЛОВАКИЯРоберт Фицо
 
 
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