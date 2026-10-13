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СМИ: Россию с 2022 года покинула лишь седьмая часть немецких компаний - 13.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Россию с 2022 года покинула лишь седьмая часть немецких компаний
СМИ: Россию с 2022 года покинула лишь седьмая часть немецких компаний - 13.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Россию с 2022 года покинула лишь седьмая часть немецких компаний
Россию с 2022 года покинула лишь седьмая часть немецких компаний, сообщил европейский источник. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T00:56+0300
2026-10-13T00:56+0300
россия
бизнес
европа
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россию с 2022 года покинула лишь седьмая часть немецких компаний, сообщил европейский источник. "С 2022 года Россию покинула седьмая часть немецких компаний - это около 15%", - пишет газета "Известия" со ссылкой на собеседника в Европе. В июне председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп заявлял, что Россию покинули лишь 12-15% немецких компаний, основное ядро осталось работать в РФ.
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192
40
192
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россия, бизнес, европа
РОССИЯ, Бизнес, ЕВРОПА
00:56 13.10.2026
 
СМИ: Россию с 2022 года покинула лишь седьмая часть немецких компаний

"Известия": Россию с 2022 года покинула лишь седьмая часть немецких компаний

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россию с 2022 года покинула лишь седьмая часть немецких компаний, сообщил европейский источник.
"С 2022 года Россию покинула седьмая часть немецких компаний - это около 15%", - пишет газета "Известия" со ссылкой на собеседника в Европе.
В июне председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп заявлял, что Россию покинули лишь 12-15% немецких компаний, основное ядро осталось работать в РФ.
 
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