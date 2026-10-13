https://1prime.ru/20261013/smi-874168283.html

СМИ: Россию с 2022 года покинула лишь седьмая часть немецких компаний

СМИ: Россию с 2022 года покинула лишь седьмая часть немецких компаний - 13.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: Россию с 2022 года покинула лишь седьмая часть немецких компаний

Россию с 2022 года покинула лишь седьмая часть немецких компаний, сообщил европейский источник. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T00:56+0300

2026-10-13T00:56+0300

2026-10-13T00:56+0300

россия

бизнес

европа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874168283.jpg?1791842187

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Россию с 2022 года покинула лишь седьмая часть немецких компаний, сообщил европейский источник. "С 2022 года Россию покинула седьмая часть немецких компаний - это около 15%", - пишет газета "Известия" со ссылкой на собеседника в Европе. В июне председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп заявлял, что Россию покинули лишь 12-15% немецких компаний, основное ядро осталось работать в РФ.

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, европа