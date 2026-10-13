https://1prime.ru/20261013/smi-874172822.html

СМИ: судно под флагом Мальты подверглось атаке дронов у побережья Болгарии

СМИ: судно под флагом Мальты подверглось атаке дронов у побережья Болгарии - 13.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: судно под флагом Мальты подверглось атаке дронов у побережья Болгарии

Судно, шедшее под флагом Мальты, подверглось атаке БПЛА недалеко от побережья Болгарии, в результате пострадали два моряка, утверждает новостной портал... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T09:01+0300

2026-10-13T09:01+0300

2026-10-13T09:01+0300

мальта

болгария

черное море

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874172822.jpg?1791871277

МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Судно, шедшее под флагом Мальты, подверглось атаке БПЛА недалеко от побережья Болгарии, в результате пострадали два моряка, утверждает новостной портал Maritime.bg. "Шедшее под флагом Мальты судно CHELSEA 3 подверглось атаке дронов при переходе... от города Бяла (расположен на побережье Черного моря - ряд.)", - говорится в сообщении портала. Уточняется, что речь идет о трех беспилотниках. Как отмечается, судно подало сигнал бедствия в районе 1.30 ночи по местному времени (совпадает с мск). Судно совершало переход от турецкого черноморского порта Гиресун. В район происшествия был направлен катер пограничной полиции. "В результате инцидента двое моряков получили легкие травмы", - отмечает Maritime.bg.

мальта

болгария

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мальта, болгария, черное море