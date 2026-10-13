https://1prime.ru/20261013/smi-874172822.html
СМИ: судно под флагом Мальты подверглось атаке дронов у побережья Болгарии
СМИ: судно под флагом Мальты подверглось атаке дронов у побережья Болгарии - 13.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: судно под флагом Мальты подверглось атаке дронов у побережья Болгарии
Судно, шедшее под флагом Мальты, подверглось атаке БПЛА недалеко от побережья Болгарии, в результате пострадали два моряка, утверждает новостной портал... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:01+0300
2026-10-13T09:01+0300
2026-10-13T09:01+0300
мальта
болгария
черное море
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Судно, шедшее под флагом Мальты, подверглось атаке БПЛА недалеко от побережья Болгарии, в результате пострадали два моряка, утверждает новостной портал Maritime.bg.
"Шедшее под флагом Мальты судно CHELSEA 3 подверглось атаке дронов при переходе... от города Бяла (расположен на побережье Черного моря - ряд.)", - говорится в сообщении портала.
Уточняется, что речь идет о трех беспилотниках.
Как отмечается, судно подало сигнал бедствия в районе 1.30 ночи по местному времени (совпадает с мск). Судно совершало переход от турецкого черноморского порта Гиресун. В район происшествия был направлен катер пограничной полиции.
"В результате инцидента двое моряков получили легкие травмы", - отмечает Maritime.bg.
мальта
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мальта, болгария, черное море
МАЛЬТА, БОЛГАРИЯ, Черное море
СМИ: судно под флагом Мальты подверглось атаке дронов у побережья Болгарии
Maritime.bg: судно, шедшее под флагом Мальты, подверглось атаке беспилотников
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Судно, шедшее под флагом Мальты, подверглось атаке БПЛА недалеко от побережья Болгарии, в результате пострадали два моряка, утверждает новостной портал Maritime.bg.
"Шедшее под флагом Мальты судно CHELSEA 3 подверглось атаке дронов при переходе... от города Бяла (расположен на побережье Черного моря - ряд.)", - говорится в сообщении портала.
Уточняется, что речь идет о трех беспилотниках.
Как отмечается, судно подало сигнал бедствия в районе 1.30 ночи по местному времени (совпадает с мск). Судно совершало переход от турецкого черноморского порта Гиресун. В район происшествия был направлен катер пограничной полиции.
"В результате инцидента двое моряков получили легкие травмы", - отмечает Maritime.bg.