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СМИ: союзники Киева опасаются гнева Трампа - 13.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: союзники Киева опасаются гнева Трампа
СМИ: союзники Киева опасаются гнева Трампа - 13.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: союзники Киева опасаются гнева Трампа
Союзники Киева опасаются гнева со стороны американского лидера Дональда Трампа из-за поддержки, которую они оказывают Украине при нанесении ею ударов по... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T16:32+0300
2026-10-13T16:32+0300
мировая экономика
киев
украина
лондон
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нпз
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Союзники Киева опасаются гнева со стороны американского лидера Дональда Трампа из-за поддержки, которую они оказывают Украине при нанесении ею ударов по российской инфраструктуре, сообщает издание i Paper. Ранее Трамп заявлял, что украинское руководство не должно наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ. А британская газета газета Financial Times писала, что Штаты угрожают заблокировать поставки оружия и разведывательной информации Украине, чтобы заставить Киев прекратить атаковать российские НПЗ. Как отмечает i Paper, существует вероятность того, что конфликт Трампа и Владимира Зеленского скажется и на сторонниках Киева. "Последствия увеличения Украиной списка целей путем включения в него НПЗ приближает союзников, например, правительство (премьера Британии Энди - ред.) Бернема к открытым разногласиям, которых они не хотят", - говорится в публикации. По словам одного источника, звонок, который, например, в канцелярии британского премьера предпочли бы не принимать, - это звонок от американского президента, задающегося вопросом, почему Лондон помогает Киеву наносить удары по российской инфраструктуре. Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, после того как киевские власти объявили о цели причинить ущерб российской экономике и стали наносить удары по судам с мирными грузами и НПЗ, Россия стала отвечать ударами по объектам двойного назначения, которые важны для украинской экономики. В результате Киев фактически лишился металлургической промышленности и доходов от некоторых других товаров, отметил Путин.
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мировая экономика, киев, украина, лондон, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нпз, financial times
Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, ЛОНДОН, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НПЗ, Financial Times
16:32 13.10.2026
 
СМИ: союзники Киева опасаются гнева Трампа

i Paper: союзники Киева опасаются гнева Трампа из-за помощи Украине при ударах по РФ

© РИА Новости . Роман Махмутов | Перейти в медиабанк" Президент США Дональд Трамп
 Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2026
© РИА Новости . Роман Махмутов
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Союзники Киева опасаются гнева со стороны американского лидера Дональда Трампа из-за поддержки, которую они оказывают Украине при нанесении ею ударов по российской инфраструктуре, сообщает издание i Paper.
Ранее Трамп заявлял, что украинское руководство не должно наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ. А британская газета газета Financial Times писала, что Штаты угрожают заблокировать поставки оружия и разведывательной информации Украине, чтобы заставить Киев прекратить атаковать российские НПЗ.
Как отмечает i Paper, существует вероятность того, что конфликт Трампа и Владимира Зеленского скажется и на сторонниках Киева.
"Последствия увеличения Украиной списка целей путем включения в него НПЗ приближает союзников, например, правительство (премьера Британии Энди - ред.) Бернема к открытым разногласиям, которых они не хотят", - говорится в публикации.
По словам одного источника, звонок, который, например, в канцелярии британского премьера предпочли бы не принимать, - это звонок от американского президента, задающегося вопросом, почему Лондон помогает Киеву наносить удары по российской инфраструктуре.
Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, после того как киевские власти объявили о цели причинить ущерб российской экономике и стали наносить удары по судам с мирными грузами и НПЗ, Россия стала отвечать ударами по объектам двойного назначения, которые важны для украинской экономики.
В результате Киев фактически лишился металлургической промышленности и доходов от некоторых других товаров, отметил Путин.
 
Мировая экономикаКиевУКРАИНАЛОНДОНДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНПЗFinancial Times
 
 
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