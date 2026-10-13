СМИ: союзники Киева опасаются гнева Трампа
i Paper: союзники Киева опасаются гнева Трампа из-за помощи Украине при ударах по РФ
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Союзники Киева опасаются гнева со стороны американского лидера Дональда Трампа из-за поддержки, которую они оказывают Украине при нанесении ею ударов по российской инфраструктуре, сообщает издание i Paper.
Ранее Трамп заявлял, что украинское руководство не должно наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ. А британская газета газета Financial Times писала, что Штаты угрожают заблокировать поставки оружия и разведывательной информации Украине, чтобы заставить Киев прекратить атаковать российские НПЗ.
Как отмечает i Paper, существует вероятность того, что конфликт Трампа и Владимира Зеленского скажется и на сторонниках Киева.
"Последствия увеличения Украиной списка целей путем включения в него НПЗ приближает союзников, например, правительство (премьера Британии Энди - ред.) Бернема к открытым разногласиям, которых они не хотят", - говорится в публикации.
По словам одного источника, звонок, который, например, в канцелярии британского премьера предпочли бы не принимать, - это звонок от американского президента, задающегося вопросом, почему Лондон помогает Киеву наносить удары по российской инфраструктуре.
Как заявил ранее президент РФ Владимир Путин, после того как киевские власти объявили о цели причинить ущерб российской экономике и стали наносить удары по судам с мирными грузами и НПЗ, Россия стала отвечать ударами по объектам двойного назначения, которые важны для украинской экономики.
В результате Киев фактически лишился металлургической промышленности и доходов от некоторых других товаров, отметил Путин.