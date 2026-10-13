https://1prime.ru/20261013/soglashenie-874174103.html

Середюк: соглашение о вывозе угля из Кузбасса выполняется по плану

Середюк: соглашение о вывозе угля из Кузбасса выполняется по плану - 13.10.2026, ПРАЙМ

Середюк: соглашение о вывозе угля из Кузбасса выполняется по плану

Соглашение о вывозе 55 миллионов тонн угля из Кузбасса в восточном направлении выполняется в соответствии с планом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T09:40+0300

2026-10-13T09:40+0300

2026-10-13T09:40+0300

кузбасс

кемеровская область

ржд

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874174103.jpg?1791873654

КЕМЕРОВО, 13 окт – ПРАЙМ. Соглашение о вывозе 55 миллионов тонн угля из Кузбасса в восточном направлении выполняется в соответствии с планом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк по итогам совещания с начальником Западно-Сибирской железной дороги Евгением Вейде. "В 2026 году РЖД вкладывает в развитие железнодорожной инфраструктуры Кузбасса 7,6 миллиарда рублей. Наше сотрудничество носит стратегический характер. Это и перевезенные с начала года 150 миллионов тонн кузбасской продукции, и почти 3 миллиарда рублей налоговых отчислений", – написал Середюк. Глава региона отметил, что один из ключевых вопросов обсуждения – выполнение соглашения о вывозе 55 миллионов тонн угля, добытого в Кузбассе. "Идем в строгом соответствии с планом. Начинаем готовить проект соглашения на 2027 год", – написал губернатор. В феврале правительство Кузбасса заключило соглашение с РЖД о вывозе в текущем году 55 миллионов тонн угля в восточном направлении с возможностью увеличения еще на 5 миллионов тонн.

кузбасс

кемеровская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кузбасс, кемеровская область, ржд