https://1prime.ru/20261013/soglashenie-874174103.html
Середюк: соглашение о вывозе угля из Кузбасса выполняется по плану
Середюк: соглашение о вывозе угля из Кузбасса выполняется по плану - 13.10.2026, ПРАЙМ
Середюк: соглашение о вывозе угля из Кузбасса выполняется по плану
Соглашение о вывозе 55 миллионов тонн угля из Кузбасса в восточном направлении выполняется в соответствии с планом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T09:40+0300
2026-10-13T09:40+0300
2026-10-13T09:40+0300
кузбасс
кемеровская область
ржд
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КЕМЕРОВО, 13 окт – ПРАЙМ. Соглашение о вывозе 55 миллионов тонн угля из Кузбасса в восточном направлении выполняется в соответствии с планом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк по итогам совещания с начальником Западно-Сибирской железной дороги Евгением Вейде.
"В 2026 году РЖД вкладывает в развитие железнодорожной инфраструктуры Кузбасса 7,6 миллиарда рублей. Наше сотрудничество носит стратегический характер. Это и перевезенные с начала года 150 миллионов тонн кузбасской продукции, и почти 3 миллиарда рублей налоговых отчислений", – написал Середюк.
Глава региона отметил, что один из ключевых вопросов обсуждения – выполнение соглашения о вывозе 55 миллионов тонн угля, добытого в Кузбассе.
"Идем в строгом соответствии с планом. Начинаем готовить проект соглашения на 2027 год", – написал губернатор.
В феврале правительство Кузбасса заключило соглашение с РЖД о вывозе в текущем году 55 миллионов тонн угля в восточном направлении с возможностью увеличения еще на 5 миллионов тонн.
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кузбасс, кемеровская область, ржд
КУЗБАСС, Кемеровская область, РЖД
Середюк: соглашение о вывозе угля из Кузбасса выполняется по плану
Середюк: соглашение о вывозе 55 миллионов тонн угля из Кузбасса выполняется по плану
КЕМЕРОВО, 13 окт – ПРАЙМ. Соглашение о вывозе 55 миллионов тонн угля из Кузбасса в восточном направлении выполняется в соответствии с планом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк по итогам совещания с начальником Западно-Сибирской железной дороги Евгением Вейде.
"В 2026 году РЖД вкладывает в развитие железнодорожной инфраструктуры Кузбасса 7,6 миллиарда рублей. Наше сотрудничество носит стратегический характер. Это и перевезенные с начала года 150 миллионов тонн кузбасской продукции, и почти 3 миллиарда рублей налоговых отчислений", – написал Середюк.
Глава региона отметил, что один из ключевых вопросов обсуждения – выполнение соглашения о вывозе 55 миллионов тонн угля, добытого в Кузбассе.
"Идем в строгом соответствии с планом. Начинаем готовить проект соглашения на 2027 год", – написал губернатор.
В феврале правительство Кузбасса заключило соглашение с РЖД о вывозе в текущем году 55 миллионов тонн угля в восточном направлении с возможностью увеличения еще на 5 миллионов тонн.