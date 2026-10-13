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Совет ЕС вернул доступ Венгрии к замороженным 4,2 миллиарда евро
Совет ЕС вернул доступ Венгрии к замороженным 4,2 миллиарда евро - 13.10.2026, ПРАЙМ
Совет ЕС вернул доступ Венгрии к замороженным 4,2 миллиарда евро
Совет ЕС вернул доступ властей Венгрии к замороженным 4,2 миллиарда евро, сообщило постоянное представительство страны при Евросоюзе. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T12:58+0300
2026-10-13T12:58+0300
2026-10-13T12:58+0300
финансы
мировая экономика
венгрия
ес
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БУДАПЕШТ, 13 окт - ПРАЙМ. Совет ЕС вернул доступ властей Венгрии к замороженным 4,2 миллиарда евро, сообщило постоянное представительство страны при Евросоюзе.
В июле Совет ЕС одобрил обновленный план восстановления и устойчивости, который позволяет Венгрии получить финансирование в размере до 10 миллиардов евро. Все условия для получения транша необходимо было выполнить к 31 августа. В конце августа министр транспорта и инвестиций Венгрии Давид Витези заявил об успешном выполнении всех условий.
"Совет по общим вопросам ЕС только что принял исполнительное решение совета, которое снимает меры обусловленности с Венгрии, разблокируя доступ к 4,2 миллиарда евро", - говорится в заявлении постпредства, опубликованном на его странице в социальной сети X.
В постпредстве добавили, что Совет ЕС также восстанавливает доступ венгерских университетов к образовательным и научным программам ЕС - Erasmus+ и Horizon Europe.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии".
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финансы, мировая экономика, венгрия, ес
Финансы, Мировая экономика, ВЕНГРИЯ, ЕС
Совет ЕС вернул доступ Венгрии к замороженным 4,2 миллиарда евро
Совет ЕС вернул доступ Венгрии к замороженным 4,2 миллиарда евро
БУДАПЕШТ, 13 окт - ПРАЙМ. Совет ЕС вернул доступ властей Венгрии к замороженным 4,2 миллиарда евро, сообщило постоянное представительство страны при Евросоюзе.
В июле Совет ЕС одобрил обновленный план восстановления и устойчивости, который позволяет Венгрии получить финансирование в размере до 10 миллиардов евро. Все условия для получения транша необходимо было выполнить к 31 августа. В конце августа министр транспорта и инвестиций Венгрии Давид Витези заявил об успешном выполнении всех условий.
"Совет по общим вопросам ЕС только что принял исполнительное решение совета, которое снимает меры обусловленности с Венгрии, разблокируя доступ к 4,2 миллиарда евро", - говорится в заявлении постпредства, опубликованном на его странице в социальной сети X.
В постпредстве добавили, что Совет ЕС также восстанавливает доступ венгерских университетов к образовательным и научным программам ЕС - Erasmus+ и Horizon Europe.
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии".