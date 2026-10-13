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В МИД рассказали о преимуществах российских систем спутникового интернета

В МИД рассказали о преимуществах российских систем спутникового интернета - 13.10.2026, ПРАЙМ

В МИД рассказали о преимуществах российских систем спутникового интернета

Разработчики российских систем спутникового интернета, в отличие от западных, могут обеспечить иностранным партнерам суверенитет при использовании ими таких... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T08:55+0300

2026-10-13T08:55+0300

2026-10-13T08:55+0300

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Разработчики российских систем спутникового интернета, в отличие от западных, могут обеспечить иностранным партнерам суверенитет при использовании ими таких технологий, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов. В разговоре по итогам II Глобального цифрового форума дипломат отметил, что западные системы спутникового интернета активно используются для вмешательства во внутренние дела стран и координации протестов. В частности, Иран сталкивается с этой проблемой регулярно с 2022 года. "На контрасте с этим отечественные разработчики подобных систем готовы не только предоставлять надежную связь, но и обеспечивать суверенитет и безопасность своих иностранных партнеров", - подчеркнул Алимов. II Глобальный цифровой форум проходил 8-10 октября в Москве. РИА Новости выступило генеральным медиапартнером форума.

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технологии, россия, иран, москва, мид рф