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В МИД рассказали о преимуществах российских систем спутникового интернета - 13.10.2026, ПРАЙМ
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В МИД рассказали о преимуществах российских систем спутникового интернета
В МИД рассказали о преимуществах российских систем спутникового интернета - 13.10.2026, ПРАЙМ
В МИД рассказали о преимуществах российских систем спутникового интернета
Разработчики российских систем спутникового интернета, в отличие от западных, могут обеспечить иностранным партнерам суверенитет при использовании ими таких... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T08:55+0300
2026-10-13T08:55+0300
технологии
россия
иран
москва
мид рф
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Разработчики российских систем спутникового интернета, в отличие от западных, могут обеспечить иностранным партнерам суверенитет при использовании ими таких технологий, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов. В разговоре по итогам II Глобального цифрового форума дипломат отметил, что западные системы спутникового интернета активно используются для вмешательства во внутренние дела стран и координации протестов. В частности, Иран сталкивается с этой проблемой регулярно с 2022 года. "На контрасте с этим отечественные разработчики подобных систем готовы не только предоставлять надежную связь, но и обеспечивать суверенитет и безопасность своих иностранных партнеров", - подчеркнул Алимов. II Глобальный цифровой форум проходил 8-10 октября в Москве. РИА Новости выступило генеральным медиапартнером форума.
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технологии, россия, иран, москва, мид рф
Технологии, РОССИЯ, ИРАН, МОСКВА, МИД РФ
08:55 13.10.2026
 
В МИД рассказали о преимуществах российских систем спутникового интернета

Алимов: российские системы спутникового интернета способны обеспечить суверенитет

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Разработчики российских систем спутникового интернета, в отличие от западных, могут обеспечить иностранным партнерам суверенитет при использовании ими таких технологий, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов.
В разговоре по итогам II Глобального цифрового форума дипломат отметил, что западные системы спутникового интернета активно используются для вмешательства во внутренние дела стран и координации протестов. В частности, Иран сталкивается с этой проблемой регулярно с 2022 года.
"На контрасте с этим отечественные разработчики подобных систем готовы не только предоставлять надежную связь, но и обеспечивать суверенитет и безопасность своих иностранных партнеров", - подчеркнул Алимов.
II Глобальный цифровой форум проходил 8-10 октября в Москве. РИА Новости выступило генеральным медиапартнером форума.
 
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