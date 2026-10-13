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США выплатили 20% от положенных взносов в ОЗХО, пишет WP - 13.10.2026, ПРАЙМ
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США выплатили 20% от положенных взносов в ОЗХО, пишет WP
США выплатили 20% от положенных взносов в ОЗХО, пишет WP - 13.10.2026, ПРАЙМ
США выплатили 20% от положенных взносов в ОЗХО, пишет WP
США, на которые приходится самая большая часть бюджета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), выплатили около 20% от суммы взносов на 2026 год,... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T19:37+0300
2026-10-13T19:37+0300
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. США, на которые приходится самая большая часть бюджета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), выплатили около 20% от суммы взносов на 2026 год, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники. По словам неназванных собеседников издания, Вашингтон удержал десятки миллионов долларов, перечислив организации лишь пятую часть от положенных на этот год примерно 90 миллионов долларов. Как отмечает газета, по правилам ООН на долю США приходится самая большая часть бюджета ОЗХО. "Возможно, нам придется свернуть основные направления деятельности, если ситуация в скором времени не улучшится, в том числе в отношении работы в Сирии и других форм технической помощи", - заявила генеральный директор ОЗХО Сабрина Даллафиор. В госдепартаменте США, в свою очередь, изданию сообщили, что Вашингтон постоянно оценивает способность ОЗХО ответственно распоряжаться средствами американских налогоплательщиков. Как следует из заявления ведомства, власти США поддерживают миссию организации, но хотят, чтобы она была "максимально эффективной и результативной при своем бюджете". Исполнительный совет ОЗХО в июле восстановил права Сирии, признав прогресс нового правительства по химическому досье. Эксперты начали новую программу в республике в декабре 2024 года, когда новые власти пообещали уничтожить все химоружие. При этом в 2016 году организация уже объявляла о ликвидации сирийского арсенала, за что ранее получила Нобелевскую премию мира.
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мировая экономика, финансы, сша, оон
Мировая экономика, Финансы, США, ООН
19:37 13.10.2026
 
США выплатили 20% от положенных взносов в ОЗХО, пишет WP

WP: США выплатили около 20% от положенных взносов в ОЗХО на 2026 год

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. США, на которые приходится самая большая часть бюджета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), выплатили около 20% от суммы взносов на 2026 год, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
По словам неназванных собеседников издания, Вашингтон удержал десятки миллионов долларов, перечислив организации лишь пятую часть от положенных на этот год примерно 90 миллионов долларов. Как отмечает газета, по правилам ООН на долю США приходится самая большая часть бюджета ОЗХО.
"Возможно, нам придется свернуть основные направления деятельности, если ситуация в скором времени не улучшится, в том числе в отношении работы в Сирии и других форм технической помощи", - заявила генеральный директор ОЗХО Сабрина Даллафиор.
В госдепартаменте США, в свою очередь, изданию сообщили, что Вашингтон постоянно оценивает способность ОЗХО ответственно распоряжаться средствами американских налогоплательщиков. Как следует из заявления ведомства, власти США поддерживают миссию организации, но хотят, чтобы она была "максимально эффективной и результативной при своем бюджете".
Исполнительный совет ОЗХО в июле восстановил права Сирии, признав прогресс нового правительства по химическому досье. Эксперты начали новую программу в республике в декабре 2024 года, когда новые власти пообещали уничтожить все химоружие. При этом в 2016 году организация уже объявляла о ликвидации сирийского арсенала, за что ранее получила Нобелевскую премию мира.
 
Мировая экономикаФинансыСШАООН
 
 
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