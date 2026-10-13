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Власти США вскрыли мошеннические схемы на 260 миллиардов долларов

Власти США вскрыли мошеннические схемы на 260 миллиардов долларов - 13.10.2026, ПРАЙМ

Власти США вскрыли мошеннические схемы на 260 миллиардов долларов

Власти США при республиканской администрации вскрыли мошеннические схемы более чем на 260 миллиардов долларов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэти... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T20:38+0300

2026-10-13T20:38+0300

2026-10-13T20:38+0300

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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Власти США при республиканской администрации вскрыли мошеннические схемы более чем на 260 миллиардов долларов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария. "С момента вступления в должность (президента США Дональда Трампа - ред.) администрация обнаружила (схемы - ред.) мошенничества более чем на 260 миллиардов долларов", - сказала Закария. Она не уточнила, идет ли речь о средствах федерального бюджета. По словам Закарии, Белый дом остановил ежегодное мошенничество через административные процедуры на сумму 72 миллиарда долларов. Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что 58,9 миллиарда долларов были возвращены через досудебные соглашения, в рамках уголовных дел или через штрафы.

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мировая экономика, сша, дональд трамп