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Власти США вскрыли мошеннические схемы на 260 миллиардов долларов - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Власти США вскрыли мошеннические схемы на 260 миллиардов долларов
Власти США вскрыли мошеннические схемы на 260 миллиардов долларов - 13.10.2026, ПРАЙМ
Власти США вскрыли мошеннические схемы на 260 миллиардов долларов
Власти США при республиканской администрации вскрыли мошеннические схемы более чем на 260 миллиардов долларов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэти... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T20:38+0300
2026-10-13T20:38+0300
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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Власти США при республиканской администрации вскрыли мошеннические схемы более чем на 260 миллиардов долларов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария. "С момента вступления в должность (президента США Дональда Трампа - ред.) администрация обнаружила (схемы - ред.) мошенничества более чем на 260 миллиардов долларов", - сказала Закария. Она не уточнила, идет ли речь о средствах федерального бюджета. По словам Закарии, Белый дом остановил ежегодное мошенничество через административные процедуры на сумму 72 миллиарда долларов. Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что 58,9 миллиарда долларов были возвращены через досудебные соглашения, в рамках уголовных дел или через штрафы.
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мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, США, Дональд Трамп
20:38 13.10.2026
 
Власти США вскрыли мошеннические схемы на 260 миллиардов долларов

Закария: власти США вскрыли мошеннические схемы более чем на 260 миллиардов долларов

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ВАШИНГТОН, 13 окт - ПРАЙМ. Власти США при республиканской администрации вскрыли мошеннические схемы более чем на 260 миллиардов долларов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария.
"С момента вступления в должность (президента США Дональда Трампа - ред.) администрация обнаружила (схемы - ред.) мошенничества более чем на 260 миллиардов долларов", - сказала Закария.
Она не уточнила, идет ли речь о средствах федерального бюджета. По словам Закарии, Белый дом остановил ежегодное мошенничество через административные процедуры на сумму 72 миллиарда долларов.
Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что 58,9 миллиарда долларов были возвращены через досудебные соглашения, в рамках уголовных дел или через штрафы.
 
Мировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
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