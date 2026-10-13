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Stellantis в I квартале сократила поставки автомобилей на 1% - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Stellantis в I квартале сократила поставки автомобилей на 1%
Stellantis в I квартале сократила поставки автомобилей на 1% - 13.10.2026, ПРАЙМ
Stellantis в I квартале сократила поставки автомобилей на 1%
Консолидированные поставки транснационального автомобильного концерна Stellantis клиентам в прошлом квартале сократились на 1% в годовом выражении - это первое... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T10:17+0300
2026-10-13T10:17+0300
бизнес
stellantis
citroen
fiat
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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Консолидированные поставки транснационального автомобильного концерна Stellantis клиентам в прошлом квартале сократились на 1% в годовом выражении - это первое снижение со второго квартала 2025 года, следует из отчетности компании. До этого было зафиксировано четыре квартала роста подряд в среднем на 10% в годовом выражении. Во втором квартале прошлого года снижение поставок составило 6% в годовом выражении. Консолидированные квартальные поставки за прошлый квартал составили в результате 1,286 миллиона машин по сравнению с 1,3 миллиона в третьем квартале прошлого года, указывается в сообщении. При этом в регионе "расширенная Европа", крупнейшем для Stellantis, поставки выросли на 10% к прошлому году, до 588 тысяч, но на втором по величине рынке - Северной Америке - наблюдалось падение поставок на 12%, до 357 тысяч. Компания объясняет, что уменьшение показателя в Северной Америке связано главным образом с плановой приостановкой производства, которая преимущественно затронула определенные модели Jeep, включая Grand Cherokee и Compass, что частично было скомпенсировано более высокими показателями Ram. Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
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бизнес, stellantis, citroen, fiat
Бизнес, Stellantis, Citroen, Fiat
10:17 13.10.2026
 
Stellantis в I квартале сократила поставки автомобилей на 1%

Консолидированные поставки Stellantis клиентам сократились на 1% в годовом выражении

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Консолидированные поставки транснационального автомобильного концерна Stellantis клиентам в прошлом квартале сократились на 1% в годовом выражении - это первое снижение со второго квартала 2025 года, следует из отчетности компании.
До этого было зафиксировано четыре квартала роста подряд в среднем на 10% в годовом выражении. Во втором квартале прошлого года снижение поставок составило 6% в годовом выражении.
Консолидированные квартальные поставки за прошлый квартал составили в результате 1,286 миллиона машин по сравнению с 1,3 миллиона в третьем квартале прошлого года, указывается в сообщении.
При этом в регионе "расширенная Европа", крупнейшем для Stellantis, поставки выросли на 10% к прошлому году, до 588 тысяч, но на втором по величине рынке - Северной Америке - наблюдалось падение поставок на 12%, до 357 тысяч.
Компания объясняет, что уменьшение показателя в Северной Америке связано главным образом с плановой приостановкой производства, которая преимущественно затронула определенные модели Jeep, включая Grand Cherokee и Compass, что частично было скомпенсировано более высокими показателями Ram.
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
 
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