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Стоимость акций Apple достигла рекордного значения - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Стоимость акций Apple достигла рекордного значения
Стоимость акций Apple достигла рекордного значения - 13.10.2026, ПРАЙМ
Стоимость акций Apple достигла рекордного значения
Стоимость акций американской корпорации Apple достигла рекордного значения после того, как компания представила станцию для управления "умным" домом и другие... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T17:05+0300
2026-10-13T17:05+0300
технологии
apple
lg electronics
schneider electric
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874196469.jpg?1791900327
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость акций американской корпорации Apple достигла рекордного значения после того, как компания представила станцию для управления "умным" домом и другие устройства, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.46 мск стоимость акций росла на 0,11%, до 341,33 доллара; максимально после открытия торгов показатель достиг 348,15 доллара, что стало новым историческим рекордом. Ранее Apple представила станцию для связи и управления "умным" домом HomeView, а также медиаприставку Apple TV 4K нового поколения, колонку HomePod mini 2 и ряд аксессуаров для дома, разработанных совместно с LG Electronics и Schneider Electric: камеры для внутреннего и наружного использования, термостаты, датчики температуры, а также видеодомофон и дверной замок.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
технологии, apple, lg electronics, schneider electric
Технологии, Apple, LG Electronics, Schneider Electric
17:05 13.10.2026
 
Стоимость акций Apple достигла рекордного значения

Стоимость акций Apple достигла рекордного значения после выхода новых устройств

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость акций американской корпорации Apple достигла рекордного значения после того, как компания представила станцию для управления "умным" домом и другие устройства, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.46 мск стоимость акций росла на 0,11%, до 341,33 доллара; максимально после открытия торгов показатель достиг 348,15 доллара, что стало новым историческим рекордом.
Ранее Apple представила станцию для связи и управления "умным" домом HomeView, а также медиаприставку Apple TV 4K нового поколения, колонку HomePod mini 2 и ряд аксессуаров для дома, разработанных совместно с LG Electronics и Schneider Electric: камеры для внутреннего и наружного использования, термостаты, датчики температуры, а также видеодомофон и дверной замок.
 
ТехнологииAppleLG ElectronicsSchneider Electric
 
 
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