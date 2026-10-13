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Стоимость акций Apple достигла рекордного значения

Стоимость акций Apple достигла рекордного значения - 13.10.2026, ПРАЙМ

Стоимость акций Apple достигла рекордного значения

Стоимость акций американской корпорации Apple достигла рекордного значения после того, как компания представила станцию для управления "умным" домом и другие... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T17:05+0300

2026-10-13T17:05+0300

2026-10-13T17:05+0300

технологии

apple

lg electronics

schneider electric

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МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость акций американской корпорации Apple достигла рекордного значения после того, как компания представила станцию для управления "умным" домом и другие устройства, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.46 мск стоимость акций росла на 0,11%, до 341,33 доллара; максимально после открытия торгов показатель достиг 348,15 доллара, что стало новым историческим рекордом. Ранее Apple представила станцию для связи и управления "умным" домом HomeView, а также медиаприставку Apple TV 4K нового поколения, колонку HomePod mini 2 и ряд аксессуаров для дома, разработанных совместно с LG Electronics и Schneider Electric: камеры для внутреннего и наружного использования, термостаты, датчики температуры, а также видеодомофон и дверной замок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, apple, lg electronics, schneider electric