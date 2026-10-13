https://1prime.ru/20261013/stoimost-874196469.html
Стоимость акций Apple достигла рекордного значения
Стоимость акций Apple достигла рекордного значения - 13.10.2026, ПРАЙМ
Стоимость акций Apple достигла рекордного значения
Стоимость акций американской корпорации Apple достигла рекордного значения после того, как компания представила станцию для управления "умным" домом и другие... | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T17:05+0300
2026-10-13T17:05+0300
2026-10-13T17:05+0300
технологии
apple
lg electronics
schneider electric
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874196469.jpg?1791900327
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость акций американской корпорации Apple достигла рекордного значения после того, как компания представила станцию для управления "умным" домом и другие устройства, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.46 мск стоимость акций росла на 0,11%, до 341,33 доллара; максимально после открытия торгов показатель достиг 348,15 доллара, что стало новым историческим рекордом.
Ранее Apple представила станцию для связи и управления "умным" домом HomeView, а также медиаприставку Apple TV 4K нового поколения, колонку HomePod mini 2 и ряд аксессуаров для дома, разработанных совместно с LG Electronics и Schneider Electric: камеры для внутреннего и наружного использования, термостаты, датчики температуры, а также видеодомофон и дверной замок.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, apple, lg electronics, schneider electric
Технологии, Apple, LG Electronics, Schneider Electric
Стоимость акций Apple достигла рекордного значения
Стоимость акций Apple достигла рекордного значения после выхода новых устройств
МОСКВА, 13 окт - ПРАЙМ. Стоимость акций американской корпорации Apple достигла рекордного значения после того, как компания представила станцию для управления "умным" домом и другие устройства, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.46 мск стоимость акций росла на 0,11%, до 341,33 доллара; максимально после открытия торгов показатель достиг 348,15 доллара, что стало новым историческим рекордом.
Ранее Apple представила станцию для связи и управления "умным" домом HomeView, а также медиаприставку Apple TV 4K нового поколения, колонку HomePod mini 2 и ряд аксессуаров для дома, разработанных совместно с LG Electronics и Schneider Electric: камеры для внутреннего и наружного использования, термостаты, датчики температуры, а также видеодомофон и дверной замок.