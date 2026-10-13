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Строительство Багаевского гидроузла завершат во втором квартале 2028 года

Строительство Багаевского гидроузла завершат во втором квартале 2028 года - 13.10.2026, ПРАЙМ

Строительство Багаевского гидроузла завершат во втором квартале 2028 года

Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области завершат во втором квартале 2028 года, говорится в материалах Минтранса России. | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T14:02+0300

2026-10-13T14:02+0300

2026-10-13T14:02+0300

бизнес

россия

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владимир путин

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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области завершат во втором квартале 2028 года, говорится в материалах Минтранса России. "В Ростовской области завершен первый этап строительства Багаевского гидроузла, завершение проекта состоится во втором квартале 2028 года. Будет обеспечено увеличение гарантированной глубины до 4 метров и рост пропускной способности на 19 миллионов тонн", - говорится в материалах Минтранса к встрече президента России Владимира Путина и министра транспорта Андрея Никитина. Строительство Багаевского гидроузла, который является важным элементом реализации единой глубоководной системы европейской части России, началось в 2018 году. На первом этапе были возведены судоходный шлюз, водосбросная плотина, рыбоходно-нерестовый канал и здание центрального пункта управления. Планировалось, что все работы на гидроузле будут завершены в 2027 году.

ростовская область

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бизнес, россия, ростовская область, владимир путин