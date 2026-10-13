https://1prime.ru/20261013/stroitelstvo-874184417.html
Строительство Багаевского гидроузла завершат во втором квартале 2028 года
Строительство Багаевского гидроузла завершат во втором квартале 2028 года - 13.10.2026, ПРАЙМ
Строительство Багаевского гидроузла завершат во втором квартале 2028 года
Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области завершат во втором квартале 2028 года, говорится в материалах Минтранса России. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:02+0300
2026-10-13T14:02+0300
2026-10-13T14:02+0300
бизнес
россия
ростовская область
владимир путин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874184417.jpg?1791889343
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области завершат во втором квартале 2028 года, говорится в материалах Минтранса России.
"В Ростовской области завершен первый этап строительства Багаевского гидроузла, завершение проекта состоится во втором квартале 2028 года. Будет обеспечено увеличение гарантированной глубины до 4 метров и рост пропускной способности на 19 миллионов тонн", - говорится в материалах Минтранса к встрече президента России Владимира Путина и министра транспорта Андрея Никитина.
Строительство Багаевского гидроузла, который является важным элементом реализации единой глубоководной системы европейской части России, началось в 2018 году. На первом этапе были возведены судоходный шлюз, водосбросная плотина, рыбоходно-нерестовый канал и здание центрального пункта управления. Планировалось, что все работы на гидроузле будут завершены в 2027 году.
ростовская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ростовская область, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Ростовская область, Владимир Путин
Строительство Багаевского гидроузла завершат во втором квартале 2028 года
Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области завершат во II квартале 2028 года
МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области завершат во втором квартале 2028 года, говорится в материалах Минтранса России.
"В Ростовской области завершен первый этап строительства Багаевского гидроузла, завершение проекта состоится во втором квартале 2028 года. Будет обеспечено увеличение гарантированной глубины до 4 метров и рост пропускной способности на 19 миллионов тонн", - говорится в материалах Минтранса к встрече президента России Владимира Путина и министра транспорта Андрея Никитина.
Строительство Багаевского гидроузла, который является важным элементом реализации единой глубоководной системы европейской части России, началось в 2018 году. На первом этапе были возведены судоходный шлюз, водосбросная плотина, рыбоходно-нерестовый канал и здание центрального пункта управления. Планировалось, что все работы на гидроузле будут завершены в 2027 году.