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Строительство Багаевского гидроузла завершат во втором квартале 2028 года - 13.10.2026, ПРАЙМ
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Строительство Багаевского гидроузла завершат во втором квартале 2028 года
Строительство Багаевского гидроузла завершат во втором квартале 2028 года - 13.10.2026, ПРАЙМ
Строительство Багаевского гидроузла завершат во втором квартале 2028 года
Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области завершат во втором квартале 2028 года, говорится в материалах Минтранса России. | 13.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-13T14:02+0300
2026-10-13T14:02+0300
бизнес
россия
ростовская область
владимир путин
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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области завершат во втором квартале 2028 года, говорится в материалах Минтранса России. "В Ростовской области завершен первый этап строительства Багаевского гидроузла, завершение проекта состоится во втором квартале 2028 года. Будет обеспечено увеличение гарантированной глубины до 4 метров и рост пропускной способности на 19 миллионов тонн", - говорится в материалах Минтранса к встрече президента России Владимира Путина и министра транспорта Андрея Никитина. Строительство Багаевского гидроузла, который является важным элементом реализации единой глубоководной системы европейской части России, началось в 2018 году. На первом этапе были возведены судоходный шлюз, водосбросная плотина, рыбоходно-нерестовый канал и здание центрального пункта управления. Планировалось, что все работы на гидроузле будут завершены в 2027 году.
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бизнес, россия, ростовская область, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Ростовская область, Владимир Путин
14:02 13.10.2026
 
Строительство Багаевского гидроузла завершат во втором квартале 2028 года

Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области завершат во II квартале 2028 года

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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Строительство Багаевского гидроузла в Ростовской области завершат во втором квартале 2028 года, говорится в материалах Минтранса России.
"В Ростовской области завершен первый этап строительства Багаевского гидроузла, завершение проекта состоится во втором квартале 2028 года. Будет обеспечено увеличение гарантированной глубины до 4 метров и рост пропускной способности на 19 миллионов тонн", - говорится в материалах Минтранса к встрече президента России Владимира Путина и министра транспорта Андрея Никитина.
Строительство Багаевского гидроузла, который является важным элементом реализации единой глубоководной системы европейской части России, началось в 2018 году. На первом этапе были возведены судоходный шлюз, водосбросная плотина, рыбоходно-нерестовый канал и здание центрального пункта управления. Планировалось, что все работы на гидроузле будут завершены в 2027 году.
 
БизнесРОССИЯРостовская областьВладимир Путин
 
 
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