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Суд по иску МОЭК взыскал с посольства Украины 8,6 миллиона рублей

Суд по иску МОЭК взыскал с посольства Украины 8,6 миллиона рублей - 13.10.2026, ПРАЙМ

Суд по иску МОЭК взыскал с посольства Украины 8,6 миллиона рублей

Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольной "Газпрому" Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) взыскал с посольства Украины около 8,6 миллиона... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T09:22+0300

2026-10-13T09:22+0300

2026-10-13T09:22+0300

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МОСКВА, 13 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольной "Газпрому" Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) взыскал с посольства Украины около 8,6 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. В них отмечается, что исковые требования удовлетворены в полном объеме. Это иск поступил в суд в августе. В нем были заявлены требования о взыскании более 7,9 миллиона рублей задолженности по договору теплоснабжения от 1 декабря 2009 года за период с января по апрель 2026 года и пени за нарушение сроков оплаты, начисленные за период с 21 февраля по 23 июля 2026 года. Все предыдущие споры МОЭК с посольством Украины связаны с двумя договорами 2009 года – на обеспечение теплом и горячей водой. До этого арбитражный суд Москвы с июля 2023 года взыскал с посольства Украины в пользу МОЭК около 54 миллионов рублей долга по этим договорам. Первый такой иск МОЭК предъявила в июле 2023 года. Суд его полностью удовлетворил, обязав ответчика выплатить около 16 миллионов рублей долга и пени по двум договорам за период с февраля 2022 года по март 2023 года. После этого МОЭК стала подавать иски за последующие периоды, суд их тоже удовлетворял. Всего рассмотрено и полностью удовлетворено 17 исков. Ответчик своего представителя на судебные заседания не направляет. Посольство Украины в России не функционирует с 2022 года. МОЭК (входит в "Газпром энергохолдинг") – единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы.

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