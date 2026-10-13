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Конституционный суд вступился за россиян, уволенных без выходного пособия

Конституционный суд вступился за россиян, уволенных без выходного пособия - 13.10.2026, ПРАЙМ

Конституционный суд вступился за россиян, уволенных без выходного пособия

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дела двух россиян, не получивших выходное пособие при увольнении по собственному желанию, хотя... | 13.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-13T15:57+0300

2026-10-13T15:57+0300

2026-10-13T15:57+0300

общество

россия

конституционный суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт – ПРАЙМ. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дела двух россиян, не получивших выходное пособие при увольнении по собственному желанию, хотя соответствующие выплаты были предусмотрены их трудовыми договорами, следует из материалов суда. КС РФ во вторник принял постановление по делу о проверке конституционности части 8 статьи 178 Трудового кодекса (ТК) РФ. Рассмотрение дела состоялось по жалобам Андрея Некрасова и Виктории Решетниковой, работавших в компании, которая специализируется на обеспечении ядерной и радиационной безопасности. Согласно релизу КС России, в феврале 2023 года оба заявителя уволились по собственному желанию, однако не получили предусмотренную их трудовыми договорами компенсацию в размере пяти среднемесячных зарплат. Суды, где заявителям в итоге не удалось отстоять права на выходное пособие при увольнении по собственному желанию, указали, в частности, на то, что соответствующие выплаты не предусмотрены ни законом, ни локальными нормативными актами работодателя. Как отметил Конституционный суд, параметры трудового договора с сотрудниками определяет их работодатель. Его односторонний отказ от исполнения добровольно взятого на себя обязательства по выплате выходного пособия в установленном размере приводит к тому, что работник лишается тех денег, на получение которых правомерно рассчитывал. "Если условия трудового договора, предусматривающие выплату работнику при увольнении по собственному желанию выходного пособия в установленном размере, не противоречат закону, то суд не вправе отказать работнику во взыскании с работодателя этих сумм", – приводится в релизе КС РФ его позиция. Согласно постановлению КС, оспариваемая норма Трудового кодекса не противоречит конституции, поскольку при увольнении по собственному желанию "не предполагает отказа во взыскании с работодателя в пользу работника... выходного пособия (компенсации), выплата которого... предусмотрена трудовым договором". Дела заявителей подлежат пересмотру, заключается в постановлении Конституционного суда России.

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общество , россия, конституционный суд